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Зеленский поговорил с Трампом: о чем договорились

Четверг 07 ноября 2024 00:36
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Зеленский поговорил с Трампом: о чем договорились Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Украинский лидер отметил, что их беседа была отличной и они имеют договоренности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост президента в соцсети Х (бывший Twitter).

"Провел замечательный телефонный разговор с президентом Трампом и поздравил его с исторической и убедительной победой - этот результат стал возможным благодаря его впечатляющей избирательной кампании. Отметил его семью и команду за их прекрасную работу", - сообщил президент.

Зеленский добавил, что вместе с Трампом они договорились поддерживать тесный диалог и "развивать наше сотрудничество" между странами.

"Сильное и непоколебимое лидерство США жизненно важно для мира и для справедливого мира", - добавил глава государства.

Напомним, что утром 6 ноября Зеленский поздравил Трампа с победой на выборах, опубликовав пост в соцсети Х. В своем посте президент подчеркнул, что ценит приверженность республиканца к подходу "мир через силу", который "может реально приблизить справедливый мир в Украине".

В этой же публикации глава государства добавил, что наша страна ожидает "эпоху сильных США" под руководством президента Трампа, а также рассчитывает на дальнейшую мощную двухпартийную поддержку Украины.

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