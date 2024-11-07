Зеленский поговорил с Трампом: о чем договорились

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Украинский лидер отметил, что их беседа была отличной и они имеют договоренности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост президента в соцсети Х (бывший Twitter).

"Провел замечательный телефонный разговор с президентом Трампом и поздравил его с исторической и убедительной победой - этот результат стал возможным благодаря его впечатляющей избирательной кампании. Отметил его семью и команду за их прекрасную работу", - сообщил президент.

Зеленский добавил, что вместе с Трампом они договорились поддерживать тесный диалог и "развивать наше сотрудничество" между странами.

"Сильное и непоколебимое лидерство США жизненно важно для мира и для справедливого мира", - добавил глава государства.