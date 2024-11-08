В ООН обеспокоены возвращением Трампа в Белый дом, - Reuters

Организация Объединенных Наций озабочена победой Дональда Трампа на выборах в США. Для этого есть несколько причин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Основное опасение ООН состоит в том, может ли Трамп сократить финансирование Организации Объединенных Наций. Кроме того, Вашингтон может выйти из ключевых международных соглашений и институтов, включая Всемирную организацию здравоохранения и Парижское соглашение по климату.

Если США отступят от мандата ООН, это может открыть дверь Китая. Источники издания отмечают, что Китай может "представить себя поклонником номер один многосторонности".

В настоящее время США является крупнейшим донором ООН, на втором месте - Китай. На долю Вашингтона приходится 22% основного бюджета ООН и 27% бюджета миротворческих операций.

Отмечается, что администрация президента Джо Байдена задолжала 995 млн долларов по основному бюджету ООН и 862 млн - по бюджету миротворческих операций. Если США сократят финансирование организации, то основные работы станут невозможными.

В команде генсека ООН Антониу Гутерриша считают, что следующий год будет очень тяжелым.