Новая помощь от государства: кто получит 4500 гривен ежемесячно уже с июля

В Украине с 1 июля 2025 года стартует новый вид социальной помощи - базовая социальная помощь, которая объединит несколько видов выплат для малообеспеченных семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст постановления Кабинета Министров Украины от 25 марта 2025 г. № 371.

Кабмин запускает новый проект, который может изменить подход к соцвыплатам. Соответствующее постановление правительство приняло 25 марта 2025 года. Речь идет о введении базовой социальной помощи, которую будут выплачивать украинцам в рамках эксперимента, который продлится два года.

Сообщается, что это первая попытка внедрить системную базовую поддержку для уязвимых категорий граждан. Если эксперимент будет успешным, модель могут масштабировать на всю страну.

Кто получит помощь

Проект предусматривает два этапа:

с 1 июля 2025 года - базовую социальную помощь начнут получать граждане, которые уже имеют одну из таких госпомощей:

- малообеспеченные семьи,

- одинокие матери,

- многодетные семьи,

- дети, родители которых уклоняются от алиментов или неизвестно где находятся;

- базовую социальную помощь начнут получать граждане, которые уже имеют одну из таких госпомощей: - малообеспеченные семьи, - одинокие матери, - многодетные семьи, - дети, родители которых уклоняются от алиментов или неизвестно где находятся; с 1 октября 2025 года - круг участников расширится на другие семьи или лиц, которые будут отвечать критериям, определенным в постановлении.

Помощь не будут предоставлять людям, которые находятся на временно оккупированных территориях, для которых не определена дата завершения оккупации, а также тем, кто находится за рубежом.

Сколько будут платить

Размер базовой величины для расчета помощи составит 4500 гривен.

Финансирование предусмотрено из госбюджета по программе "Поддержка малообеспеченных семей".

Как будет работать система

До 1 июля 2025 года Минсоцполитики должно:

доработать Единую информационную систему социальной сферы;

обеспечить электронное взаимодействие с банками;

внедрить функционал электронных кабинетов;

запустить механизм обработки решений после верификации выплат;

информировать граждан через "Дію" или email.

Пенсионный фонд должен заключить договоры с банками для подключения их работников к системе.

Минсоцполитики ежеквартально будет отчитываться Кабмину о ходе реализации, а после завершения проекта - подаст отчет и предложения по изменениям в законодательство.