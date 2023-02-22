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Правительство Швейцарии просит парламент одобрить новую гумпомощь Украине

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Берн, Среда 22 февраля 2023 16:55
Правительство Швейцарии просит парламент одобрить новую гумпомощь Украине Фото: правительство Швейцарии просит парламент одобрить новую гумпомощь Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Швейцария планирует предоставить Украине и Молдове новую гуманитарную помощь на более 143 млн долларов.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, об этом заявил глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис.

По его словам, правительство призвало парламент одобрить передачу новой гуманитарной помощи.

В ведомстве подчеркнули, что дальнейшая поддержка необходима для улучшения "тяжелого положения" людей в Украине, где 40% населения зависят от помощи.

"В гуманитарном плане, дипломатически и с учетом восстановления, мы можем поддержать Украину", - заявил Кассис.

Согласно инициативе Швейцарии, большая часть средств - 116 млн долларов - будет направлена на нужды Украине, а для Молдовы планируется предусмотреть более 26 млн долларов.

Средства хотят направить на убежища для школ, ремонт больниц и энергетической инфраструктуры и небольшие кредиты малому сельскохозяйственному бизнесу. Среди проектов, которым может быть оказана поддержка, - обезвреживание мин, психологическая и социальная помощь населению.

Напомним, ранее стало известно, что Швейцария инициировала начало новой процедуры конфискации активов окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича, которые были заблокированы после 2014 года.

Также мы писали, что Швейцария вслед за Евросоюзом ввела потолок цен на российскую нефть и нефтепродукты.

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Швейцария Молдова Гуманитарная помощь Помощь Украине
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