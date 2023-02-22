Правительство Швейцарии просит парламент одобрить новую гумпомощь Украине

Швейцария планирует предоставить Украине и Молдове новую гуманитарную помощь на более 143 млн долларов.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian , об этом заявил глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис.

По его словам, правительство призвало парламент одобрить передачу новой гуманитарной помощи.

В ведомстве подчеркнули, что дальнейшая поддержка необходима для улучшения "тяжелого положения" людей в Украине, где 40% населения зависят от помощи.

"В гуманитарном плане, дипломатически и с учетом восстановления, мы можем поддержать Украину", - заявил Кассис.

Согласно инициативе Швейцарии, большая часть средств - 116 млн долларов - будет направлена на нужды Украине, а для Молдовы планируется предусмотреть более 26 млн долларов.

Средства хотят направить на убежища для школ, ремонт больниц и энергетической инфраструктуры и небольшие кредиты малому сельскохозяйственному бизнесу. Среди проектов, которым может быть оказана поддержка, - обезвреживание мин, психологическая и социальная помощь населению.