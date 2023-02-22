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Уряд Швейцарії просить парламент схвалити нову гумодопомогу Україні

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Берн, Середа 22 лютого 2023 16:55
Уряд Швейцарії просить парламент схвалити нову гумодопомогу Україні Фото: уряд Швейцарії просить парламент схвалити нову гумодопомогу Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Швейцарія планує надати Україні та Молдові нову гуманітарну допомогу на понад 143 млн доларів.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, про це заявив голова МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс.

За його словами, уряд закликав парламент схвалити передачу нової гуманітарної допомоги.

У відомстві наголосили, що подальша підтримка необхідна для покращення "важкого становища" людей в Україні, де 40% населення залежить від допомоги.

"У гуманітарному плані, дипломатично та з урахуванням відновлення, ми можемо підтримати Україну", - заявив Кассіс.

Згідно з ініціативою Швейцарії, більшість коштів - 116 млн доларів - буде спрямована на потреби Україні, а для Молдови планується передбачити понад 26 млн доларів.

Кошти хочуть направити на укриття для шкіл, ремонт лікарень та енергетичної інфраструктури та невеликі кредити малому сільськогосподарському бізнесу. Серед проектів, які можуть бути підтримані, - знешкодження мін, психологічна та соціальна допомога населенню.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Швейцарія ініціювала початок нової процедури конфіскації активів оточення колишнього президента України Віктора Януковича, заблокованих після 2014 року.

Також ми писали, що Швейцарія слідом за Євросоюзом запровадила стелю цін на російську нафту та нафтопродукти.

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