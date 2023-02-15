Швейцария присоединилась к установленному ЕС потолку цен на российскую нефть

Швейцарские власти присоединились к установленному Евросоюзом потолку цен на российскую нефть и нефтепродукты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правительства Швейцарии.

"Федеральный совет 15 февраля адаптировал введенные против России санкции по сырой нефти и нефтепродуктам, поддержав таким образом последние решения, одобренные Европейским союзом", - говорится в сообщении.

Это решение, как объяснили в Швейцарии, вызвано войной РФ против Украины. Федеральный совет напомнил, что 4 февраля ЕС установил потолок цен на поставляемые из России нефтепродукты.

"Швейцария с сегодняшнего дня присоединилась к новым переходным положениям и потолку цен, касающимся нефтепродуктов из России", - отмечается в сообщении.

В частности, предоставление посреднических услуг и транспортировка мазута российского происхождения могут быть разрешены теперь только по цене не выше 45 долларов, а для бензина и дизельного топлива предельная цена установлена в 100 долларов, напомнило правительство.