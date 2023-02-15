Швейцария присоединилась к установленному ЕС потолку цен на российскую нефть
Швейцарские власти присоединились к установленному Евросоюзом потолку цен на российскую нефть и нефтепродукты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правительства Швейцарии.
"Федеральный совет 15 февраля адаптировал введенные против России санкции по сырой нефти и нефтепродуктам, поддержав таким образом последние решения, одобренные Европейским союзом", - говорится в сообщении.
Это решение, как объяснили в Швейцарии, вызвано войной РФ против Украины. Федеральный совет напомнил, что 4 февраля ЕС установил потолок цен на поставляемые из России нефтепродукты.
"Швейцария с сегодняшнего дня присоединилась к новым переходным положениям и потолку цен, касающимся нефтепродуктов из России", - отмечается в сообщении.
В частности, предоставление посреднических услуг и транспортировка мазута российского происхождения могут быть разрешены теперь только по цене не выше 45 долларов, а для бензина и дизельного топлива предельная цена установлена в 100 долларов, напомнило правительство.
Напомним, потолок цен на российскую нефть стоит Кремлю 172 млн долларов в день. Упущенная выгода вырастет до 280 млн долларов в день, когда с 5 февраля ограничение будет распространено на нефтепродукты.
Правительство Украины считает необходимым пересмотреть потолки цен на российскую нефть. В настоящее время рыночная цена на нефть марки Urals ниже 50 долларов за баррель.
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