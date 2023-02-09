Сколько российских активов конфисковано на восстановление Украины: ответ Шмыгаля
Государственный бюджет Украины хранит уже 17 млрд гривен арестованных российских активов, которые запланировано направить на восстановление инфраструктуры страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
Премьер отметил сегодня, 9 февраля, на селекторном совещании с руководителями Житомирской, Киевской, Сумской и Черниговской ОВА, что еще 35,5 млрд гривен от доходов Нацбанка заложили в соответствующий фонд восстановления.
Кроме того, правительство ожидает 1,5 млрд долларов от США на приоритетное восстановление жилья и критической инфраструктуры.
"Дал поручение ОВА в координации с Агентством восстановления и инфраструктурных проектов разработать проектно-сметные документации для капитального ремонта поврежденного жилья и критической инфраструктуры", - пояснил Шмигаль.
Глава правительства подчеркнул, что восстановление жилья и критической инфраструктуры должно начаться безотлагательно.
На днях РБК-Украина сообщало, что правительство Украины назвало основные приоритеты программы быстрого обновления.
Недавно РБК-Украина сообщало, что экономика Украины по итогам 2022 года сократилась более чем на 35% из-за полномасштабного российского вторжения. Ежемесячный дефицит бюджета страны оценивается в 5 млрд долларов.
Кроме того, мы писали со ссылкой на экспертов в статье GMK Center, что в ходе войны многие промышленные предприятия Украины были повреждены или уничтожены, а оставшиеся имеют большие проблемы с оборотными средствами, спросом и логистикой. Это чревато послевоенной деиндустриализацией страны, и власти должны принять меры.
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