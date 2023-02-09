Сколько российских активов конфисковано на восстановление Украины: ответ Шмыгаля

Государственный бюджет Украины хранит уже 17 млрд гривен арестованных российских активов, которые запланировано направить на восстановление инфраструктуры страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Премьер отметил сегодня, 9 февраля, на селекторном совещании с руководителями Житомирской, Киевской, Сумской и Черниговской ОВА, что еще 35,5 млрд гривен от доходов Нацбанка заложили в соответствующий фонд восстановления.

Кроме того, правительство ожидает 1,5 млрд долларов от США на приоритетное восстановление жилья и критической инфраструктуры.

"Дал поручение ОВА в координации с Агентством восстановления и инфраструктурных проектов разработать проектно-сметные документации для капитального ремонта поврежденного жилья и критической инфраструктуры", - пояснил Шмигаль.

Глава правительства подчеркнул, что восстановление жилья и критической инфраструктуры должно начаться безотлагательно.