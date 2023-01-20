Украине грозит деиндустриализация, меры нужно принимать уже сейчас, - эксперты

В ходе войны много промышленных предприятий Украины были повреждены или уничтожены, а оставшиеся испытывают большие проблемы с оборотными средствами, спросом и логистикой. Это угрожает послевоенной деиндустриализацией страны, и власть должна принять меры

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экспертов в статье GMK Center .

Эксперты подчеркивают: для развития промышленности нужно использовать набор инструментов и стимулов, которые показали свою эффективность в других странах.

По мнению нардепа Дмитрия Киселевского, способствовать созданию производств даже во время войны могут такие инструменты: страхование военных рисков, доступ к длинным и дешевым деньгам, компенсация расходов на капитальные инвестиции посредством налогов, стимулирование экспорта перерабатывающей промышленности, расширение применения локализации в госзакупках и развитие индустриальных парков.

Отдельного внимания, подчеркивает Киселевский, требует сектор военно-промышленного комплекса.

По словам директора индустриального парка "Белая Церковь" Андрея Ропицкого, в Украине есть все предпосылки для новой волны индустриализации. Ведь, хотя производственные компании значительно потеряли в доходах и снизили объемы производства, они с оптимизмом смотрят на сроки выхода на довоенный уровень производства в ближайшие годы, особенно если им будет представлена грантовая помощь или государственная финансовая поддержка.

"Нужна господдержка отечественного производителя: благодаря закону о локализации, местная составляющая в стоимости сырья, материалов, узлов и агрегатов, закупаемых за госсчет, должна быть не менее 15%. Этот механизм поддержки даст толчок для развития перерабатывающей промышленности, привлечению инвестиций и созданию около 60 тыс. новых рабочих мест", - акцентирует Ропицкий.

Также, по его мнению, необходимо стимулировать выход товаров украинского производства на европейские рынки.

Напомним, ранее президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков отметил, что сейчас ГМК сектор находится в состоянии тяжелого кризиса, и нуждается в восстановлении государственной поддержки, в том числе - в вопросах тарифной политики, которая должна быть последовательной и предполагаемой.