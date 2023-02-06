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Правительство Украины назвало основные приоритеты программы быстрого обновления: инфографика

Новина українською →
Украина, Понедельник 06 февраля 2023 16:35
Правительство Украины назвало основные приоритеты программы быстрого обновления: инфографика Фото: программа "скорого обновления" Украины предусматривает широкий спектр действий (pixabay.com)
Автор: Татьяна Зарембо

Кабинет министров Украины назвал основные приоритеты программы "быстрого обновления", которая начинается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Уряд online.

"Уже сейчас стартует программа обновления Украины. На это в 2023 году нужно 17 млрд долларов", - говорится в сообщении.

Среди приоритетных направлений правительство назвало:

  • энергетику - восстановление объектов энергогенерации и децентрализация украинской энергосистемы;
  • жилье - восстановление жилищного фонда страны;
  • гуманитарное разминирование;
  • восстановление критической и социальной инфраструктуры;
  • помощь частному сектору.

Правительство Украины назвало основные приоритеты программы быстрого обновления: инфографика

Кроме того, определены источники ресурсов финансирования "быстрого обновления": конфискованные российские активы, средства украинского бюджета, средства стран-партнеров и международных финансовых организаций; пожертвования частных лиц и компаний.

Недавно РБК-Украина сообщало, что экономика Украины по итогам 2022 года сократилась более чем на 35% из-за полномасштабного российского вторжения. Ежемесячный дефицит бюджета страны оценивается в 5 млрд долларов.

Кроме того, мы писали со ссылкой на экспертов в статье GMK Center, что в ходе войны многие промышленные предприятия Украины были повреждены или уничтожены, а оставшиеся имеют большие проблемы с оборотными средствами, спросом и логистикой. Это чревато послевоенной деиндустриализацией страны, и власти должны принять меры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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