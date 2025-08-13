Переселенцы из прифронтовых громад должны получить доступ к "єВідновлення", - Шуляк

Граждане, которые были вынуждены покинуть свои дома на прифронтовых территориях из-за объявления там обязательной эвакуации, должны иметь возможность получить компенсацию по программе "єВідновлення". От разблокирования такой возможности может зависеть жизнь людей, поскольку многие отказываются выезжать, понимая, что в условно безопасных регионах им буквально негде жить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председатель комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, председателя партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

По ее словам, тысячи украинских граждан с приграничных и прифронтовых территорий, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за объявления там обязательной эвакуации, должны иметь возможность получить сертификаты "еВідновлення" как и граждане, чье жилье было разрушено в других местах.

"Мы получаем тысячи таких обращений. Люди говорят: "нас заставили выехать из-за объявления обязательной эвакуации и наша община уже полуразрушена. Почему мы не можем воспользоваться компенсацией?". На самом деле на уровне законодательства такая возможность есть - закон о "еВідновлення" это позволяет. И сейчас мы должны принять все необходимые меры, ведь эти люди заслуживают "єВідновлення" наравне со всеми ВПЛ", - отметила Шуляк.

Она отметила, что в некоторых населенных пунктах, находящихся на приграничных территориях, иногда осталось до 10 человек, которые до сих пор отказываются выезжать, несмотря на объявление обязательной эвакуации. Причина проста - эти люди понимают, что жить им будет негде, поскольку в случае уничтожения жилья компенсаций таким гражданам до сих пор не выдают.

"Без преувеличений можно сказать, что сертификат "єВідновлення" может спасти жизнь, ведь если жители таких громад будут понимать, что на новом месте у них будет возможность получить собственное жилье, они выедут. То есть, это, возможно, сохранит им жизнь", - подчеркнула Шуляк.

Она добавила, что работа над разблокированием возможности компенсации для таких граждан активно продолжается. В частности, законодатели неоднократно обращались к Правительству с рекомендациями запуска этого этапа. Как и по запуску возможности получать компенсацию за разрушенное жилье, находящееся на временно оккупированных территориях, поскольку владельцы такого жилья по сей день подаваться на компенсацию не могут.

"Правительство уже запустило возможность дистанционного обследования жилья, которое находится в зоне активных боевых действий. Поэтому очень надеюсь, что у этого шага будет продолжение - для жилья на ВОТ", - отметила Шуляк.

Парламентарий также подчеркнула, что для выплат компенсации гражданам, которые выехали с прифронтовых территорий и чье жилье было разрушено, необходимо принять законопроект "Об основных принципах восстановления", поскольку он предусматривает разработку критериев, по которым будет определяться статус населенных пунктов, которые или значительно повреждены, или полностью разрушены.

"Без этого этапа невозможно подойти к обсуждению принципов их восстановления, от чего, в частности, будет зависеть, будет ли куда возвращаться их жителям. Если по этим критериям населенный пункт будет признан разрушенным, тогда компенсация будет выплачиваться независимо от того, уцелел ли дом конкретного человека или нет", - резюмировала Шуляк.