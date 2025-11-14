Правительство уже начало аудит всех государственных компаний, - Зеленский

Масштабная проверка государственных компаний

Напомним, Кабинет министров поручил провести комплексную проверку крупнейших государственных компаний, в частности в сфере энергетики и оборонной промышленности. По словам Свириденко, особое внимание будет уделяться прозрачности закупок и финансового контроля.

Глава правительства отметила, что наблюдательные советы "Нафтогаза", "Укроборонпрома", "Укрзализныци", "Укргидроэнерго" и госбанков должны проанализировать деятельность исполнительных органов.

Кроме того, Государственная аудиторская служба осуществит государственный финансовый контроль крупных госпредприятий. Речь идет об эффективном использовании средств госбюджета и достоверности финансовой отчетности.

Президент Украины сообщил, что окончательные решения будут приняты после проведения аудита государственных компаний и оценки результатов их деятельности.

Отметим, необходимость в проведении масштабной проверки госкомпаний возникла на фоне разоблачения коррупционной схемы в "Энергоатоме", которую организовали чиновники и бизнесмены. Расследование установило, что члены преступной группы систематически получали взятки от контрагентов компании.

В четверг, 13 ноября, Свириденко рассказала, что Кабмин готовит комплексное решение по всем госкомпаниям, чтобы исключить существование подобных схем.

РБК-Украина ранее сообщало, что в среду, 12 ноября, вице-президент "Энергоатома" Якоб Гартмут был отстранен от должности.