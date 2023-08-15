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Кабмин продлил срок приема заявлений на выплаты пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (kmu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Кабинет министров продлил срок приема заявлений на выплаты пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС до 31 октября 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании Кабинета министров.

"Продолжаем помогать людям, чье жилье пострадало из-за затопления после подрыва россиянами Каховской ГЭС", - сказал Шмыгаль.

По его словам, уже около 52 млн гривен получили в качестве компенсации жители Херсонской и Николаевской областей.

"Правительство продлило прием заявлений на денежную помощь до конца октября, чтобы все могли им воспользоваться", - отметил премьер.

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, российские военные подорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области 6 июня. После этого часть территорий Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей была затоплена.

По данным Киевской школы экономики, сумма прямого ущерба, вызванного подрывом россиянами Каховской ГЭС, составляет по меньшей мере 2 млрд долларов.

По данным НБУ, подрыв россиянами Каховской ГЭС, прежде всего, имеет значительные гуманитарно-экологические последствия как для пострадавшего региона, так и для соседних.

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