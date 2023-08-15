Кабмін продовжив термін прийому заяв на виплати постраждалим від підриву Каховської ГЕС

"Продовжуємо допомагати людям, чиє житло постраждало через затоплення після підриву росіянами Каховської ГЕС", - сказав Шмигаль.

За його словами, вже майже 52 млн гривень отримали в якості компенсації жителі Херсонської та Миколаївської областей.

"Уряд продовжив прийом заяв на грошову допомогу до кінця жовтня, щоб усі могли нею скористатися", - зазначив прем'єр.

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС у Херсонській області 6 червня. Після цього частина територій Херсонській, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей була затоплена.

За даними Київської школи економіки, сума прямих збитків, спричинених підривом росіянами Каховської ГЕС, складає щонайменше 2 млрд доларів.

За даними НБУ, підрив росіянами Каховської ГЕС передусім має значні гуманітарно-екологічні наслідки як для постраждалого регіону, так і для сусідніх.