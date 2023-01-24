ua ru
Вт, 24 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Следом за Лозинским. Еще два замминистра подали в отставку

Новина українською →
Вторник 24 января 2023 11:49
Следом за Лозинским. Еще два замминистра подали в отставку Фото: Иван Лукеря (facebook.com/ivan.lukerya)
Автор: Елизавета Драбкина

Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Иван Лукер подал в отставку. Позже стало известно, что еще один заместитель Вячеслав Негода также увольняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Лукерю и Негоду.

"Решение мною было принято в начале года, однако, к сожалению, из-за политических и бюрократических обстоятельств совпало на эту неделю юридическое оформление. К сожалению", - написал Лукеря.

Лукеря добавил, что подробности по поводу будущих планов объявит в скором времени.

Обновлено

Впоследствии еще один замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Вячеслав Негода написал, что подал в отставку.

Напомним, недавно Василия Лозинского уволили с должности заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры из-за подозрения во взяточничестве.

К тому же сегодня в отставку подал заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов из-за скандала с закупками питания для военных.

Кроме того, заместителя генпрокурора Алексея Симоненко уволили после скандала с отпуском в Испании.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИУ
NEWS
ВСУ отбили 11 атак россиян и сбили два самолета, - Генштаб
ВСУ отбили 11 атак россиян и сбили два самолета, - Генштаб
DAILY
"Ленд-лиз" от врага. Как Украина бьет российских оккупантов их же оружием
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Ленд-лиз" от врага. Как Украина бьет российских оккупантов их же оружием