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Кабмин переназначил заместителей Кубракова в новом министерстве

Новина українською →
Пятница 09 декабря 2022 19:05
Кабмин переназначил заместителей Кубракова в новом министерстве Фото: Кабмин переназначил заместителей Кубракова в новом министерстве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Кабинет Министров назначил Василия Лозинского и Наталию Козловскую на должности заместителей министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Таким образом, Лозинский был уволен с должности первого заместителя министра развития общин и территорий, а Козловская - с должности замминистра.

В новое Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры был переназначен Василий Шкураков на должность первого заместителя министра. Александр Азархин, Юрий Васьков, Мустафа-Маси Найем будут продолжать работать в должности заместителей министра.

К тому же, Анна Юрченко будет продолжать работать заместителем министра по вопросам европейской интеграции, а Анатолий Камирный - заместителем министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Кроме этого, правительства уволило Владимира Тафтая с должности главы Государственного космического агентства Украины.

Напомним, ранее Кабмин создал новое министерство путем соединения Министерства инфраструктуры и Министерства развития общин и территорий в Украине. Его возглавляет Александр Кубраков, которого назначили на должность вице-премьер-министра.

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Александр Кубраков МИУ
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