Правительство планирует передать США два нефтегазовых участка в Украине: какие именно

Кабинет министров решил перезапустить конкурсы на распределение углеводородов на Межигорском и Свичанском участках, расположенных в пределах Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Как отметила Свириденко, такое решение принято во исполнение положений американо-украинского соглашения о создании инвестиционного фонда восстановления.

"Условия обновили - с правом партнера из США выкупить продукцию и гарантией, что другим участникам не будут предлагать более выгодные условия", - говорится в сообщении.

Свириденко также сообщила, что дала поручение Минэкономики и Госгеонедра провести аудит всех недропользователей, которые получили разрешения на стратегически важных месторождениях.

"Планируем проверить, кто реально работает, а кто держит лицензии без добычи. Такие объекты или должны давать результат, или вернутся на аукцион для добросовестных инвесторов", - пояснила премьер.

Она подчеркнула, что природные ресурсы Украины должны работать на экономику государства.