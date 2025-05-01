Инвестиционный фонд из сделки о недрах может заработать через месяц-полтора, - Свириденко

Украинско-американский инвестиционный фонд восстановления Украины может заработать через месяц-полтора после ратификации соглашения с США о недрах в Верховной Раде.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко.

"И, конечно, мы хотим финализировать другие технические вопросы, которые имеют отношение к фонду", - отметила вице-премьер.

Она отметила, что Украина хочет ратифицировать соглашение как можно скорее.

"Наша задача сделать это как можно быстрее (запустить фонд - ред.) Сейчас очень трудно предсказать, но я думаю, через месяц или полтора (после ратификации соглашения в парламенте - ред.) мы имеем задачу запустить фонд", - сказала Свириденко.

Соглашение о недрах

Напомним, Украина и США подписали соглашение о недрах. Со стороны Украины документ подписала первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко, а со стороны США - министр финансов Скотт Бессент.

Отметим, сначала планировалось подписание рамочного соглашения между странами, после чего должен был быть заключен договор о создании инвестиционного фонда. В конце марта США предложили Украине обновленный вариант соглашения, который уже не является рамочным. Этот документ требует ратификации Верховной Радой.

Подписанное соглашение предусматривает, что страны создадут инвестиционный фонд, средства в который будут поступать с продажи украинских полезных ископаемых.

По словам Свириденко, документ закрепляет важные для нашей страны пункты, и при этом остается выгодным для обоих государств. В частности, недра остаются в украинской собственности.

В то же время в соглашении не говорится о каких-либо долгах Украины перед США за ту помощь, которую Вашингтон предоставил ранее.

Как сообщалось ранее, США ожидают, что Верховная Рада ратифицирует соглашение о недрах в течение недели.

Подробнее о соглашении - читайте в материале РБК-Украина.

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