Уряд планує передати США дві нафтогазові ділянки в Україні: які саме

Четвер 14 серпня 2025 15:21
UA EN RU
Уряд планує передати США дві нафтогазові ділянки в Україні: які саме Фото: прем'єр-міністр України Юлія Свириденко (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Кабінет міністрів вирішив перезапустити конкурси на розподіл вуглеводнів на Межигірській та Свічанській ділянках, що розташовані в межах Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.

Як зазначила Свириденко, таке рішення ухвали на виконання положень американсько-української угоди про створення інвестиційного фонду відбудови.

"Умови оновили - з правом партнера зі США викупити продукцію та гарантією, що іншим учасникам не пропонуватимуть вигідніші умови", - йдеться у повідомленні.

Свириденко також повідомила, що дала доручення Мінекономіки та Держгеонадра провести аудит усіх надрокористувачів, які отримали дозволи на стратегічно важливих родовищах.

"Плануємо перевірити, хто реально працює, а хто тримає ліцензії без видобутку. Такі об’єкти або мають давати результат, або повернуться на аукціон для добросовісних інвесторів", - пояснила прем’єрка.

Вона наголосила, що природні ресурси України повинні працювати на економіку держави.

Угода про надра

1 травня Україна та США підписали угоду про надра, яка передбачає створення інвестиційного фонду, що поповнюватиметься за рахунок продажу українських корисних копалин.

Свириденко зазначила, що документ містить ключові для України положення та є вигідним для обох сторін. При цьому надра залишаються у власності держави.

За її словами, українсько-американський інвестиційний фонд відбудови може запрацювати через місяць-півтора після ратифікації угоди Верховною Радою.

Детальніше про зміст угоди можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

