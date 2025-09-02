Правительство повысило зарплаты работникам судов: кто получит больше
Правительство временно установило дополнительные коэффициенты повышения должностных окладов для государственных служащих и работников патронатных служб в судах и судебных органах. Они будут действовать до завершения военного положения, но не позднее чем до 31 декабря 2025 года.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram.
Кому повысят оклады
- аппарат местных общих судов - коэффициент 1,19;
- аппарат апелляционных, административных, хозяйственных судов, теруправления ГСА и подразделения Службы судебной охраны - 1,3;
- Государственная судебная администрация и центральный орган управления Службы судебной охраны - 1,2.
Финансирование будет осуществляться за счет средств спецфонда госбюджета, в частности судебного сбора и поступлений от залога.
Патронатные службы
Для работников патронатных служб в системе правосудия установлены отдельные коэффициенты:
- Верховный Суд, высшие спецсуды, Высший совет правосудия и ВККС - 1,45;
- апелляционные, админ- и хозсуды - 1,3;
- местные общие суды - 1,25.
Премирование таких работников во время военного положения ограничивается 30% должностного оклада с учетом повышения.
Другие изменения
Кабмин также обновил порядок установления платы за питание в государственных и коммунальных детсадах. Для многодетных семей рекомендуется снижать плату минимум на 50% от установленной суммы. Льгота будет предоставляться на основании удостоверения родителей или ребенка из многодетной семьи.
