Правительство повысило зарплаты работникам судов: кто получит больше

Правительство временно установило дополнительные коэффициенты повышения должностных окладов для государственных служащих и работников патронатных служб в судах и судебных органах. Они будут действовать до завершения военного положения, но не позднее чем до 31 декабря 2025 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram .

Кабмин также обновил порядок установления платы за питание в государственных и коммунальных детсадах. Для многодетных семей рекомендуется снижать плату минимум на 50% от установленной суммы. Льгота будет предоставляться на основании удостоверения родителей или ребенка из многодетной семьи.

Финансирование будет осуществляться за счет средств спецфонда госбюджета, в частности судебного сбора и поступлений от залога.

