Уряд підвищив зарплати працівникам судів: хто отримає більше

Уряд тимчасово встановив додаткові коефіцієнти підвищення посадових окладів для державних службовців та працівників патронатних служб у судах і судових органах. Вони діятимуть до завершення воєнного стану, але не пізніше ніж до 31 грудня 2025 року.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука у Telegram .

Кабмін також оновив порядок встановлення плати за харчування у державних і комунальних дитсадках. Для багатодітних сімей рекомендується знижувати плату щонайменше на 50% від встановленої суми. Пільга надаватиметься на підставі посвідчення батьків або дитини з багатодітної сім’ї.

Преміювання таких працівників під час воєнного стану обмежується 30% посадового окладу з урахуванням підвищення.

Фінансування здійснюватиметься за рахунок коштів спецфонду держбюджету, зокрема судового збору та надходжень від застави.

Читайте також про те, що з 1 вересня 2025 року всі українські педагоги почнуть отримувати додаткові виплати від держави. Наприкінці минулого року уряд передбачив на це 12 млрд гривень у держбюджеті.

Раніше ми писали про те, що уряд готується підвищити зарплати працівникам дитсадків. Хоч статистика показує середній дохід у 12 тисяч гривень, насправді більшість вихователів працюють за мінімалку.