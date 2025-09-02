ua en ru
Уряд підвищив зарплати працівникам судів: хто отримає більше

Вівторок 02 вересня 2025 13:06
Уряд підвищив зарплати працівникам судів: хто отримає більше Працівники судів почнуть заробляти більше (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Уряд тимчасово встановив додаткові коефіцієнти підвищення посадових окладів для державних службовців та працівників патронатних служб у судах і судових органах. Вони діятимуть до завершення воєнного стану, але не пізніше ніж до 31 грудня 2025 року.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука у Telegram.

Кому підвищать оклади

  • апарат місцевих загальних судів - коефіцієнт 1,19;
  • апарат апеляційних, адміністративних, господарських судів, теруправління ДСА та підрозділи Служби судової охорони - 1,3;
  • Державна судова адміністрація та центральний орган управління Служби судової охорони - 1,2.

Фінансування здійснюватиметься за рахунок коштів спецфонду держбюджету, зокрема судового збору та надходжень від застави.

Патронатні служби

Для працівників патронатних служб у системі правосуддя встановлено окремі коефіцієнти:

  • Верховний Суд, вищі спецсуди, Вища рада правосуддя та ВККС - 1,45;
  • апеляційні, адмін- та госпсуди - 1,3;
  • місцеві загальні суди - 1,25.

Преміювання таких працівників під час воєнного стану обмежується 30% посадового окладу з урахуванням підвищення.

Інші зміни

Кабмін також оновив порядок встановлення плати за харчування у державних і комунальних дитсадках. Для багатодітних сімей рекомендується знижувати плату щонайменше на 50% від встановленої суми. Пільга надаватиметься на підставі посвідчення батьків або дитини з багатодітної сім’ї.

Читайте також про те, що з 1 вересня 2025 року всі українські педагоги почнуть отримувати додаткові виплати від держави. Наприкінці минулого року уряд передбачив на це 12 млрд гривень у держбюджеті.

Раніше ми писали про те, що уряд готується підвищити зарплати працівникам дитсадків. Хоч статистика показує середній дохід у 12 тисяч гривень, насправді більшість вихователів працюють за мінімалку.

Суд Зарплата в Україні
