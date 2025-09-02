Уряд підвищив зарплати працівникам судів: хто отримає більше
Уряд тимчасово встановив додаткові коефіцієнти підвищення посадових окладів для державних службовців та працівників патронатних служб у судах і судових органах. Вони діятимуть до завершення воєнного стану, але не пізніше ніж до 31 грудня 2025 року.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука у Telegram.
Кому підвищать оклади
- апарат місцевих загальних судів - коефіцієнт 1,19;
- апарат апеляційних, адміністративних, господарських судів, теруправління ДСА та підрозділи Служби судової охорони - 1,3;
- Державна судова адміністрація та центральний орган управління Служби судової охорони - 1,2.
Фінансування здійснюватиметься за рахунок коштів спецфонду держбюджету, зокрема судового збору та надходжень від застави.
Патронатні служби
Для працівників патронатних служб у системі правосуддя встановлено окремі коефіцієнти:
- Верховний Суд, вищі спецсуди, Вища рада правосуддя та ВККС - 1,45;
- апеляційні, адмін- та госпсуди - 1,3;
- місцеві загальні суди - 1,25.
Преміювання таких працівників під час воєнного стану обмежується 30% посадового окладу з урахуванням підвищення.
Інші зміни
Кабмін також оновив порядок встановлення плати за харчування у державних і комунальних дитсадках. Для багатодітних сімей рекомендується знижувати плату щонайменше на 50% від встановленої суми. Пільга надаватиметься на підставі посвідчення батьків або дитини з багатодітної сім’ї.
