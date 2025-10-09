ua en ru
Правительство повысило выплаты для приемных семей: что изменится с 2026 года

Четверг 09 октября 2025 13:55
Правительство повысило выплаты для приемных семей: что изменится с 2026 года Выплаты родителям-воспитателям и приемным родителям вырастут с 2026 года (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Кабинет Министров Украины изменил порядок начисления денежного обеспечения для родителей-воспитателей и приемных родителей. С 1 января 2026 года выплаты будут рассчитываться по новой формуле, которая учитывает количество детей и их потребности, в том числе детей с инвалидностью.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Пенсионного фонда Украины.

Новый принцип начислений - "деньги ходят за ребенком"

Кабинет Министров Украины принял постановление от 1 октября 2025 года №1241, которым обновил порядок назначения и выплаты государственной социальной помощи на детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, а также лиц из их числа.

Изменения также касаются начисления денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям в детских домах семейного типа и приемных семьях по принципу "деньги ходят за ребенком".

Постановление вступит в силу с 1 января 2026 года.

Как изменится расчет выплат

До конца 2025 года денежное обеспечение родителям-воспитателям и приемным родителям устанавливается на уровне одного прожиточного минимума для трудоспособного лица на каждого ребенка-воспитанника или приемного ребенка.

С 1 января 2026 года размер выплат будет определяться по новой формуле:

ДО = (2,5 × ПМ) + (1,5 × ПМ × (К - Ки - Киа - 1)) + (2 × ДО × Ки) + (3,5 × ПМ × Киа)

где:

  • ДО - денежное обеспечение;
  • ПМ - прожиточный минимум для трудоспособных лиц;
  • К - общее количество детей в семье;
  • Ки - количество детей с инвалидностью (кроме подгруппы А);
  • Кіа - количество детей с инвалидностью подгруппы А.

В случае, когда выражение (К - Ки - Киа - 1) является отрицательным, в расчетах будет применяться ноль.

Пример расчета

Для приемной семьи, где воспитывается 6 детей, среди которых трое с инвалидностью, включая одного ребенка подгруппы А, по прожиточному минимуму 2025 года (3028 грн) сумма денежного обеспечения изменится:

  • раньше: 18 168 грн (6 × 3 028 грн);

  • после изменений: 39 364 грн.

Кто относится к детям подгруппы А

К детям с инвалидностью подгруппы А относятся те, кто имеет исключительно высокую степень потери здоровья и полную зависимость от постоянного ухода или медицинского надзора. Это дети, которые имеют выраженные нарушения функций организма III-IV степени и ограничения жизнедеятельности II-IV степени (согласно постановлению КМУ №917 от 21 ноября 2013 года).

Другие условия не меняются

Порядок назначения и выплаты денежного обеспечения остается неизменным. Выплата осуществляется ежемесячно, независимо от получения пенсии, алиментов, стипендии или государственной помощи на ребенка.

Каждый из родителей-воспитателей или один из приемных родителей получает помощь в равных частях, по взаимному согласию.

Читайте также о том, что Кабмин увеличивает выплаты украинским родителям-воспитателям и приемным родителям детей-сирот. Они будут расти в течение следующих трех лет.

Ранее мы писали о том, что в Украине для детей, над которыми установили опеку, предусмотрена финансовая поддержка от государства.

