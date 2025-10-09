Уряд підвищив виплати для прийомних сімей: що зміниться з 2026 року

Новий принцип нарахувань - "гроші ходять за дитиною"

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову від 1 жовтня 2025 року №1241, якою оновив порядок призначення та виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа.

Зміни також стосуються нарахування грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом "гроші ходять за дитиною".

Постанова набуде чинності з 1 січня 2026 року.

Як зміниться розрахунок виплат

До кінця 2025 року грошове забезпечення батькам-вихователям та прийомним батькам встановлюється на рівні одного прожиткового мінімуму для працездатної особи на кожну дитину-вихованця або прийомну дитину.

З 1 січня 2026 року розмір виплат визначатиметься за новою формулою:

ГЗ = (2,5 × ПМ) + (1,5 × ПМ × (К − Кі − Кіа − 1)) + (2 × ПМ × Кі) + (3,5 × ПМ × Кіа)

де:

ГЗ - грошове забезпечення;

- грошове забезпечення; ПМ - прожитковий мінімум для працездатних осіб;

- прожитковий мінімум для працездатних осіб; К - загальна кількість дітей у сім’ї;

- загальна кількість дітей у сім’ї; Кі - кількість дітей з інвалідністю (крім підгрупи А);

- кількість дітей з інвалідністю (крім підгрупи А); Кіа - кількість дітей з інвалідністю підгрупи А.

У разі, коли вираз (К - Кі - Кіа - 1) є від’ємним, у розрахунках застосовуватиметься нуль.

Приклад розрахунку

Для прийомної сім’ї, де виховується 6 дітей, серед яких троє з інвалідністю, включно з однією дитиною підгрупи А, за прожитковим мінімумом 2025 року (3028 грн) сума грошового забезпечення зміниться:

раніше: 18 168 грн (6 × 3 028 грн);

після змін: 39 364 грн.

Хто належить до дітей підгрупи А

До дітей з інвалідністю підгрупи А належать ті, хто має виключно високу міру втрати здоров’я і повну залежність від постійного догляду чи медичного нагляду. Це діти, які мають виражені порушення функцій організму III-IV ступеня та обмеження життєдіяльності II-IV ступеня (згідно з постановою КМУ №917 від 21 листопада 2013 року).

Інші умови не змінюються

Порядок призначення та виплати грошового забезпечення залишається незмінним. Виплата здійснюється щомісяця, незалежно від отримання пенсії, аліментів, стипендії чи державної допомоги на дитину.

Кожен із батьків-вихователів або один із прийомних батьків отримує допомогу в рівних частинах, за взаємною згодою.