Правительство Нетаньяху теряет ключевого советника: об отставке заявил Рон Дермер

Израиль, Среда 12 ноября 2025 02:19
UA EN RU
Правительство Нетаньяху теряет ключевого советника: об отставке заявил Рон Дермер Фото: премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Близкий соратник премьер-министра Израиля Нетаньяху Рон Дермер объявил об отставке после успешного завершения переговоров по освобождению заложников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вloomberg.

Рон Дермер возглавлял израильскую команду, которая вела переговоры о судьбе заложников, захваченных ХАМАС после нападения на юг Израиля 7 октября 2023 года.

В своем заявлении об отставке Дермер отметил, что уходит с должности, чтобы выполнить обещание перед семьей, а также подчеркнул значение двух лет войны и совместных усилий Израиля и США для усиления безопасности страны. Он написал, что правительство будет определяться как нападением 7 октября, так и двухлетней войной на семи фронтах, которая последовала после него.

Дермер возглавил министерство стратегических дел без предварительного баллотирования на должность - необычный шаг для израильской политики. Его министерство было восстановлено специально для него после того, как его ранее закрыли.

Что известно о Роне Дермере

Рон Дермер родился в США и в 54 года стал одним из ведущих политических деятелей Израиля. Он работал советником премьер-министра Биньямина Нетаньяху по экономическим и стратегическим вопросам с 2003 года.

До назначения на министерскую должность он более семи лет занимал должность посла Израиля в США, а ранее работал экономическим советником в Вашингтоне. В этой роли Дермер выступал посредником в важных двусторонних вопросах между США и Израилем, включая операции по безопасности.

Отметим, что хотя деятельность Рона Дермера и была отмечена успехом в деле освобождения заложников, однако в последние месяцы Рон Дермер подвергался публичной критике. Оппоненты правительства и семьи заложников заявляли, что он делает недостаточно для их безопасного возвращения домой.

Его отставка стала завершающим этапом переговоров и освобождения заложников, которое состоялось в прошлом месяце после подписания соглашения о прекращении огня с ХАМАС.

Мирное соглашение и обмен телами

Напомним, что 13 октября президент США Дональд Трамп подписал с тремя лидерами ближневосточных стран мирное соглашение по Сектору Газа. По условиям заключенного соглашения боевики ХАМАС пообещали освободить всех заложников, захваченных ими с 2023 года.

Также ХАМАС обязался передать Израилю тела заложников, погибших в плену.

