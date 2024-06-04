Правительство готовится утвердить постановление о "броне" для спасателей и полицейских, - нардеп

В скором времени правительство должно утвердить постановление, в котором должно быть предусмотрено бронирование полицейских и спасателей.

Об этом заявил член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Радио Свобода ".

В частности, Вениславский высказал сомнения относительно возможности попыток мобилизовать работников ГСЧС.

В то же время, он отметил, что если сигналы об этом все же будут, то данный вопрос поднимут на комитете по нацбезопасности.

Вениславский подчеркнул, что работники спецслужб Украины, в частности полицейские и спасатели, должны быть забронированы "100-процентно" (в полном объеме - ред.), и отметил, что это сфера компетенции Кабмина.

В то же время, он отметил, что вскоре правительство должно утвердить постановление о механизме и критериях по ряду бронирования.