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Уряд готується затвердити постанову про "бронь" для рятувальників та поліцейських, - нардеп

Україна, Вівторок 04 червня 2024 12:25
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Уряд готується затвердити постанову про "бронь" для рятувальників та поліцейських, - нардеп Фото: Федір Веніславський (sluga-narodu.com)
Автор: Ярослава Борзова

Незабаром уряд має затвердити постанову, в якій має бути передбачене бронювання поліцейських та рятувальників.

Про це заявив член комітету Верховної ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Зокрема Веніславський виказав сумніви стосовно можливості спроб мобілізувати працівників ДСНС.

Водночас він зауважив, що якщо сигнали про це все ж будуть, то дане питання піднімуть на комітеті з нацбезпеки.

Веніславський наголосив, що працівники спецслужб України, зокрема поліцейські та рятувальники, мають бути заброньовані "100-відсотково" (у повному об'ємі - ред.), та зауважив, що це є сферою компетенції Кабміну.

Водночас він зауважив, що незабаром уряд має затвердити постанову про механізм та критерії по ряду бронювання.

Бронювання від мобілізації

Нагадаємо, з 18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію.

Водночас під час воєнного стану працівники критично важливих підприємств, органів державної влади можуть бути заброньовані від мобілізації.

Нещодавно Кабмін вніс зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних. Співробітники критично важливих підприємств ПЕК та ІТ бронюватимуться без обмежень.

Зокрема в Україні хочуть розробити справедливі механізми бронювання співробітників для бізнесу.

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України водночас розширило перелік критеріїв для бронювання працівників оборонно-промислового комплексу.

Окрім того, раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що у Верховній раді розглядається дві моделі економічного бронювання. Один з них передбачає сплату податку з зарплати 35 тисяч гривень, другий - це квотне бронювання по галузях.

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