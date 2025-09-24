ua en ru
Правительство готовит запуск новой модели пенсионной системы в Украине

Украина, Среда 24 сентября 2025 09:33
Правительство готовит запуск новой модели пенсионной системы в Украине
Автор: Александр Белоус

Правительство Украины планирует переход к единой прогнозируемой пенсионной системе. Она должна установить прямую связь между страховыми взносами, продолжительностью их уплаты и размером пенсии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект Программы деятельности Кабинета министров Украины, зарегистрированном в парламенте (№14069).

Основные изменения

Новая модель предусматривает трансформацию специальных пенсий в профессиональные, а также введение обязательной накопительной системы пенсионного обеспечения. Она должна стать дополнением к солидарной системе и обеспечить большую прозрачность и прогнозируемость выплат.

Законодательные инициативы будут направлены на совершенствование механизмов исчисления пенсий и учета пенсионных прав. Кроме того, планируется принятие законопроекта о накопительном пенсионном обеспечении.

Шаги в 2025 году

До конца 2025 года правительство обязуется подать в Верховную Раду несколько законопроектов. Среди них - документ о накопительной пенсионной системе, изменения в закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", а также законопроекты по совершенствованию учета пенсионных прав и профессиональных пенсионных программ.

Кроме того, должны быть поданы законопроекты о выплатах пенсий и пожизненного денежного содержания судьям в отставке.

Ожидаемые результаты

В 2026 году правительство планирует усовершенствовать механизмы исчисления пенсий. Ожидается, что для 5 млн украинцев размер пенсии составит не менее 4000 гривен.

Таким образом, власть имеет целью создать более справедливую и финансово устойчивую систему, которая будет стимулировать официальную уплату взносов и уменьшит дисбалансы в пенсионном обеспечении.

Напомним, скачок инфляции уже привел к тому, что реальные доходы пенсионеров в Украине начали снижаться с середины 2024 года.

Если средняя пенсия по состоянию на 1 июля 2025 года выросла на 10,2% до 6 410 гривен, то инфляция за год составила 14,3%. Таким образом, реальная пенсия сократилась примерно на 4%.

