Уряд готує запуск нової моделі пенсійної системи в Україні

Уряд України планує перехід до єдиної прогнозованої пенсійної системи. Вона має встановити прямий зв’язок між страховими внесками, тривалістю їх сплати та розміром пенсії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт Програми діяльності Кабінету міністрів Україні, зареєстрованому в парламенті (№ 14069 ).

Основні зміни

Нова модель передбачає трансформацію спеціальних пенсій у професійні, а також запровадження обов’язкової накопичувальної системи пенсійного забезпечення. Вона має стати доповненням до солідарної системи та забезпечити більшу прозорість і прогнозованість виплат.

Законодавчі ініціативи будуть спрямовані на вдосконалення механізмів обчислення пенсій та обліку пенсійних прав. Крім того, планується ухвалення законопроєкту про накопичувальне пенсійне забезпечення.

Кроки у 2025 році

До кінця 2025 року уряд зобов’язується подати до Верховної Ради кілька законопроєктів. Серед них - документ щодо накопичувальної пенсійної системи, зміни до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", а також законопроєкти щодо вдосконалення обліку пенсійних прав та професійних пенсійних програм.

Крім того, мають бути подані законопроєкти щодо виплат пенсій і довічного грошового утримання суддям у відставці.

Очікувані результати

У 2026 році уряд планує удосконалити механізми обчислення пенсій. Очікується, що для 5 млн українців розмір пенсії становитиме не менше ніж 4000 гривень.

Таким чином, влада має на меті створити більш справедливу та фінансово стійку систему, яка стимулюватиме офіційну сплату внесків і зменшить дисбаланси у пенсійному забезпеченні.