Правительство Болгарии ушло в отставку из-за протестов против налогов и коррупции

Недавно мы писали о коррупционных скандалах, вспыхнувших в ЕС.

Напомним, 2 декабря в Бельгии после обысков Федерику Могерини задержали в рамках расследования возможного нецелевого использования средств Евросоюза.

Также в рамках расследования этого дела правоохранители допросили Стефано Саннино, после чего он досрочно ушел в отставку.

Она занимала должность с 2014 до 2019 года. С сентября 2020 года она является ректором Колледжа Европы.

Отметим, лишь недавно в самом Евросоюзе намекнули Украине, что эффективная борьба с коррупцией является обязательным условием вступления в блок.