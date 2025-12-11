Правительство Болгарии ушло в отставку из-за протестов против налогов и коррупции

Премьер-министр Росен Желязков объявил об отставке своего кабинета министров после длительных акций протеста, которые охватили главные города Болгарии и диаспору за рубежом.
Недавно мы писали о коррупционных скандалах, вспыхнувших в ЕС.
Напомним, 2 декабря в Бельгии после обысков Федерику Могерини задержали в рамках расследования возможного нецелевого использования средств Евросоюза.
Также в рамках расследования этого дела правоохранители допросили Стефано Саннино, после чего он досрочно ушел в отставку.
Она занимала должность с 2014 до 2019 года. С сентября 2020 года она является ректором Колледжа Европы.
Отметим, лишь недавно в самом Евросоюзе намекнули Украине, что эффективная борьба с коррупцией является обязательным условием вступления в блок.