RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Правительство Болгарии ушло в отставку из-за протестов против налогов и коррупции

Фото: Росен Желязков, экс-премьер-министр Болгарии (gov.bg)
Автор: Сергей Козачук

Премьер-министр Росен Желязков объявил об отставке своего кабинета министров после длительных акций протеста, которые охватили главные города Болгарии и диаспору за рубежом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на болгарское издание Nova.

Недавно мы писали о коррупционных скандалах, вспыхнувших в ЕС.

Напомним, 2 декабря в Бельгии после обысков Федерику Могерини задержали в рамках расследования возможного нецелевого использования средств Евросоюза.

Также в рамках расследования этого дела правоохранители допросили Стефано Саннино, после чего он досрочно ушел в отставку.

Она занимала должность с 2014 до 2019 года. С сентября 2020 года она является ректором Колледжа Европы.

Отметим, лишь недавно в самом Евросоюзе намекнули Украине, что эффективная борьба с коррупцией является обязательным условием вступления в блок.

Читайте РБК-Украина в Google News
Премьер-министрБолгария