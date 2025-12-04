Скандал в ЕС набирает обороты: один из топ-чиновников уходит в отставку после допроса

Высокопоставленный чиновник Еврокомиссии Стефано Саннино досрочно ушел в отставку после допроса в рамках расследования возможного нецелевого использования средств ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в Ецгастіѵ.

Стефано Саннино сообщил о решении уйти в досрочную отставку, завершив работу в должности генерального директора по вопросам Ближнего Востока, Северной Африки и Персидского залива.

Его шаг стал следствием участия в расследовании, касающемся возможного неправомерного использования средств ЕС.

Саннино подтвердил, что его допрашивали по проекту, реализованного во время его каденции на посту генерального секретаря Европейской службы внешних действий (EEAS). Он подчеркнул, что "доверяет работе магистратов и уверен, что все факты будут установлены".

Чиновник короткое время находился под стражей, после чего его освободили, предоставив статус подозреваемого в расследовании, которое уже вызвало значительный резонанс в Брюсселе.

"Генеральный директорат должен сосредоточиться на своей деятельности и реализации амбициозной повестки дня, которую мы сформировали", - заявил чиновник ссылаясь на необходимость обезопасить стабильную работу директората.

Обязанности руководителя DG MENA временно перенимает его заместитель Михаэль Карничник, о чем говорится в сообщении для персонала.

Это первый случай отставки чиновника, прямо связанный с масштабным расследованием относительно рейдов в структурах EEAS.

Скандал вокруг EEAS

Дело приобрело резонанс после серии рейдов, проведенных в рамках расследования возможного мошенничества, коррупции и нецелевого использования средств Европейского Союза.

Дело ведет Европейская прокуратура (EPPO), а среди фигурантов, кроме Саннино, также оказалась бывшая верховная представительница ЕС Федерика Могерини. Обоих ранее допросили и короткое время удерживали под стражей, после чего освободили со статусом подозреваемых.

Расследование касается реализации программ и проектов по подготовке дипломатов ЕС, где распределение средств вызвало подозрения у следствия.

Ситуация создает значительное репутационное давление на институты ЕС, ведь впервые фигурантом уголовного расследования стал чиновник такого уровня.

Отставка Саннино может стать лишь началом более широких кадровых и политических последствий, ведь расследование продолжается и охватывает все больше должностных лиц и проектов в сфере внешней политики ЕС.