Экс-главу дипломатии ЕС задержали по делу о мошенничестве, - СМИ

Во вторник, 2 декабря, в Бельгии после обысков была задержана экс-глава европейской дипломатии Федерика Могерини. Причина - расследование вероятного нецелевого использования средств ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Soir и Euractiv .

Источники издания Euractiv рассказали, что бельгийская полиция сегодня, 2 декабря, провела обыски в Европейской службе внешних связей (EEAS) в Брюсселе и Колледже Европы в Брюгге. Кроме того, обыски прошли в нескольких частных домах.

Причиной проведения обысков стало расследование предполагаемого нецелевого использования европейских средств. По данным источников, полицейские задержали трех человек для дальнейшего допроса.

Среди задержанных - экс-глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, которая сейчас занимает должность ректора Колледжа Европы. Также задержали и бывшего генерального секретаря Европейской службы внешних связей Стефано Саннино.

Расследование касается подозрений в фаворитизме и недобросовестной конкуренции по программе подготовки для будущих европейских дипломатов в Колледже Европы.

Что известно о расследовании

Источники издания Le Soir сообщили, что расследование стартовало после заявлений о том, что EEAS и Колледж Европы злоупотребляли средствами ЕС в 2021 и 2022 годах. Речь идет о мошенничестве при заключении контрактов, коррупции, конфликте интересов и разглашении служебной тайны.

Колледж Европы - заведение высшего образования, в котором готовят значительное количество европейских чиновников. В рамках расследования будет выяснено, было ли образовательное учреждение или его представители "заблаговременно проинформированы о критериях отбора" в рамках процедуры тендера, объявленной дипломатической службой ЕС.

Федерика Могерини занимала должность председателя ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности с 2014 по 2019 год. С сентября 2020 года она является ректором Колледжа Европы.