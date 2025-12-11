Уряд Болгарії пішов у відставку через протести проти податків та корупції

Нещодавно ми писали про корупційні скандали, що спалахнули у ЄС.

Нагадаємо, 2 грудня у Бельгії після обшуків Федеріку Могеріні затримали у рамках розслідування можливого нецільового використання коштів Євросоюзу.

Також у рамках розслідування цієї справи правоохоронці допитали Стефано Санніно, після чого він достроково пішов у відставку .

Вона обіймала посаду з 2014 до 2019 року. З вересня 2020 року вона є ректором Коледжу Європи.

Зазначимо, лише нещодавно у самому Євросоюзі натякнули Україну, що ефективна боротьба з корупцією є обов'язковою умовою вступу до блоку.