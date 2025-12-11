UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Уряд Болгарії пішов у відставку через протести проти податків та корупції

Фото: Росен Желязков, експрем’єр-міністр Болгарї (gov.bg)
Автор: Сергій Козачук

Прем'єр-міністр Росен Желязков оголосив про відставку свого кабінету міністрів після тривалих акцій протесту, які охопили головні міста Болгарії та діаспору за кордоном.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на болгарське видання Nova.

Нещодавно ми писали про корупційні скандали, що спалахнули у ЄС.

Нагадаємо, 2 грудня у Бельгії після обшуків Федеріку Могеріні затримали у рамках розслідування можливого нецільового використання коштів Євросоюзу.

Також у рамках розслідування цієї справи правоохоронці допитали Стефано Санніно, після чого він достроково пішов у відставку .

Вона обіймала посаду з 2014 до 2019 року. З вересня 2020 року вона є ректором Коледжу Європи.

Зазначимо, лише нещодавно у самому Євросоюзі натякнули Україну, що ефективна боротьба з корупцією є обов'язковою умовою вступу до блоку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Прем'єр-міністрБолгарія