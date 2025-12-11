Уряд Болгарії пішов у відставку через протести проти податків та корупції

Прем'єр-міністр Росен Желязков оголосив про відставку свого кабінету міністрів після тривалих акцій протесту, які охопили головні міста Болгарії та діаспору за кордоном.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на болгарське видання Nova.
Нещодавно ми писали про корупційні скандали, що спалахнули у ЄС.
Нагадаємо, 2 грудня у Бельгії після обшуків Федеріку Могеріні затримали у рамках розслідування можливого нецільового використання коштів Євросоюзу.
Також у рамках розслідування цієї справи правоохоронці допитали Стефано Санніно, після чого він достроково пішов у відставку .
Вона обіймала посаду з 2014 до 2019 року. З вересня 2020 року вона є ректором Коледжу Європи.
Зазначимо, лише нещодавно у самому Євросоюзі натякнули Україну, що ефективна боротьба з корупцією є обов'язковою умовою вступу до блоку.