Правительство Болгарии ушло в отставку из-за протестов против налогов и коррупции
Премьер-министр Росен Желязков объявил об отставке своего кабинета министров после длительных акций протеста, которые охватили главные города Болгарии и диаспору за рубежом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на болгарское издание Nova.
Совместный совет управления, принял решение на фоне роста недовольства бюджетной политикой и подходами правительства к внедрению демократических ценностей.
В выступлении Желязков подчеркнул, что коалиция не сомневалась в поддержке во время очередного вотума недоверия, однако решила прислушаться к воле общества.
"Мы слышим голос граждан - молодых, старших, людей разных сообществ. Протесты были направлены не только против бюджета, но и против высокомерия и манеры внедрения демократических ценностей. Именно поэтому правительство подает в отставку", - заявил он.
По его словам, протестное движение теперь должно сформировать своих политических лидеров и предложить видение управления в условиях перехода к евро.
Парламент уже в шестой раз голосовал за вотум недоверия правительству Желязкова, что стало беспрецедентным показателем уровня политического напряжения в стране.
Реакция политических сил
В партии "Есть такие люди" заявили, что правительство пыталось обеспечить стабильность, но было вынуждено уйти, когда протестные площади снова наполнились тысячами людей.
"Отцами хаоса являются Асен Василев, Костадин Костадинов и Радостин Василев. Они пытались втянуть Болгарию в еврозону без подготовки", - резко раскритиковал оппонентов депутат Станислав Балабанов.
Тошко Йорданов добавил, что "каждый должен нести ответственность за свои требования", предупредив о рисках хаоса после отставки правительства.
Что говорили протестующие и в чем суть конфликта
Протесты начинались как несогласие с параметрами первого бюджета евро - документа на 2026 год. Впоследствии недовольство переросло в требование полной правительственной отставки и перезапуска политической системы.
Протестующие раскритиковали стиль принятия решений, отсутствие коммуникации, опасения относительно вступления Болгарии в еврозону в спешке, рост социального напряжения.
История правительства Желязкова
Коалиция включала Болгарскую социалистическую партию, ГЕРБ-СДФ, Болгарскую националистическую партию и Болгарскую народную партию. Впоследствии ННП покинула коалицию, а поддержка перешла к ДПС - "Новый качан".
Кабинет Желязкова стал 105-м правительством Болгарии, сформированным 51-м Национальным собранием. Он начал работу 16 января 2025 года после другого временного правительства Димитра Головчева.
Желязков был выдвинут партией ГЕРБ-СДФ 15 января 2025 года, а уже на следующий день парламент утвердил его кандидатуру и состав правительства:
125 голосов "за", 114 - "против", ни одного "воздержался".
За час работы правительство заявляло о достижении еврозоны, макроэкономической стабильности и рекордного роста доходов. Однако эти достижения не уберегли его от общественного сопротивления.
Недавно мы писали о коррупционных скандалах, вспыхнувших в ЕС.
Напомним, 2 декабря в Бельгии после обысков Федерику Могерини задержали в рамках расследования возможного нецелевого использования средств Евросоюза.
Также в рамках расследования этого дела правоохранители допросили Стефано Саннино, после чего он досрочно ушел в отставку.
Она занимала должность с 2014 до 2019 года. С сентября 2020 года она является ректором Колледжа Европы.
Отметим, лишь недавно в самом Евросоюзе намекнули Украине, что эффективная борьба с коррупцией является обязательным условием вступления в блок.