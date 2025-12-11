Правительство Болгарии ушло в отставку из-за протестов против налогов и коррупции

Премьер-министр Росен Желязков объявил об отставке своего кабинета министров после длительных акций протеста, которые охватили главные города Болгарии и диаспору за рубежом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на болгарское издание Nova.

Совместный совет управления, принял решение на фоне роста недовольства бюджетной политикой и подходами правительства к внедрению демократических ценностей.

В выступлении Желязков подчеркнул, что коалиция не сомневалась в поддержке во время очередного вотума недоверия, однако решила прислушаться к воле общества.

"Мы слышим голос граждан - молодых, старших, людей разных сообществ. Протесты были направлены не только против бюджета, но и против высокомерия и манеры внедрения демократических ценностей. Именно поэтому правительство подает в отставку", - заявил он.

По его словам, протестное движение теперь должно сформировать своих политических лидеров и предложить видение управления в условиях перехода к евро.

Парламент уже в шестой раз голосовал за вотум недоверия правительству Желязкова, что стало беспрецедентным показателем уровня политического напряжения в стране.

Реакция политических сил

В партии "Есть такие люди" заявили, что правительство пыталось обеспечить стабильность, но было вынуждено уйти, когда протестные площади снова наполнились тысячами людей.

"Отцами хаоса являются Асен Василев, Костадин Костадинов и Радостин Василев. Они пытались втянуть Болгарию в еврозону без подготовки", - резко раскритиковал оппонентов депутат Станислав Балабанов.

Тошко Йорданов добавил, что " каждый должен нести ответственность за свои требования ", предупредив о рисках хаоса после отставки правительства.

Что говорили протестующие и в чем суть конфликта

Протесты начинались как несогласие с параметрами первого бюджета евро - документа на 2026 год. Впоследствии недовольство переросло в требование полной правительственной отставки и перезапуска политической системы.

Протестующие раскритиковали стиль принятия решений, отсутствие коммуникации, опасения относительно вступления Болгарии в еврозону в спешке, рост социального напряжения.

История правительства Желязкова

Коалиция включала Болгарскую социалистическую партию, ГЕРБ-СДФ, Болгарскую националистическую партию и Болгарскую народную партию. Впоследствии ННП покинула коалицию, а поддержка перешла к ДПС - "Новый качан".

Кабинет Желязкова стал 105-м правительством Болгарии , сформированным 51-м Национальным собранием. Он начал работу 16 января 2025 года после другого временного правительства Димитра Головчева.

Желязков был выдвинут партией ГЕРБ-СДФ 15 января 2025 года, а уже на следующий день парламент утвердил его кандидатуру и состав правительства:

125 голосов "за", 114 - "против", ни одного "воздержался".