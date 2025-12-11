Уряд Болгарії пішов у відставку через протести проти податків та корупції
Прем'єр-міністр Росен Желязков оголосив про відставку свого кабінету міністрів після тривалих акцій протесту, які охопили головні міста Болгарії та діаспору за кордоном.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на болгарське видання Nova.
Спільна рада управління, ухвалила рішення на тлі зростання незадоволення бюджетною політикою та підходами уряду до впровадження демократичних цінностей.
У виступі Желязков підкреслив, що коаліція не сумнівалася у підтримці під час чергового вотуму недовіри, однак вирішила прислухатися до волі суспільства.
"Ми чуємо голос громадян - молодих, старших, людей різних спільнот. Протести були спрямовані не лише проти бюджету, а й проти зарозумілості та манери запровадження демократичних цінностей. Саме тому уряд подає у відставку", - заявив він.
За його словами, протестний рух тепер має сформувати своїх політичних лідерів та запропонувати бачення управління в умовах переходу до євро.
Парламент уже в шостий раз голосував за вотум недовіри до уряду Желязкова, що стало безпрецедентним показником рівня політичного напруження в країні.
Реакція політичних сил
У партії "Є такі люди" заявили, що уряд намагався забезпечити стабільність, але був змушений піти, коли протестні площі знову наповнилися тисячами людей.
"Батьками хаосу є Асен Васілєв, Костадін Костадінов та Радостін Васілєв. Вони намагалися втягнути Болгарію до єврозони без підготовки", - різко розкритикував опонентів депутат Станіслав Балабанов.
Тошко Йорданов додав, що "кожний має нести відповідальність за свої вимоги", попередивши про ризики хаосу після відставки уряду.
Що казали протестувальники та у чому суть конфлікту
Протести розпочиналися як незгода з параметрами першого бюджету євро - документу на 2026 рік. Згодом незадоволення переросло на вимогу повної урядової відставки та перезапуску політичної системи.
Протестувальники розкритикували стиль прийняття рішень, відсутність комунікації, побоювання щодо вступу Болгарії до єврозони у поспіху, зростання соціального напруження.
Історія уряду Желязкова
Коаліція включала Болгарську соціалістичну партію, ГЕРБ-СДФ, Болгарську націоналістичну партію та Болгарську народну партію. Згодом ННП залишила коаліцію, а підтримка перейшла до ДПС - "Новий качан".
Кабінет Желязкова став 105-м урядом Болгарії, сформованим 51-м Національним зборам. Він розпочав роботу 16 січня 2025 року після іншого тимчасового уряду Димитра Головчева.
Желязков був висунутий партією ГЕРБ-СДФ 15 січня 2025 року, а вже наступного дня парламент затвердив його кандидатуру та склад уряду:
125 голосів "за", 114 - "проти", жодного "утримався".
За годину роботи уряд заявляв про досягнення єврозони, макроекономічної стабільності та рекордного зростання доходів. Однак ці досягнення не вберегли його від громадського опору.
