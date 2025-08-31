Урсула фон дер Ляйен и Дональд Туск обсудят защиту восточной границы ЕС

Как отметили в Канцелярии польского премьера, основной темой переговоров станет оборона и безопасность, в частности защита восточной границы Европейского Союза и реализация оборонной программы SAFE (Support for Ammunition and Future Equipment).

Кроме того, лидеры планируют обсудить мирные инициативы, гарантии безопасности для Украины, а также европейские программы, направленные на усиление оборонных возможностей ЕС. Об этом

Согласно расписанию, встреча Туска и фон дер Ляйен начнется в 9:45 в Подляском отделении Пограничной службы в Крынках (Подляское воеводство). Предусмотрен брифинг с командованием пограничников и Войска польского, а также встреча делегаций.

После этого Туск и фон дер Ляйен посетят пограничную зону между Польшей и Беларусью. Они осмотрят места хранения элементов компонентов системы Щита "Восток" в Крынках, а также модернизированный барьер на границе между странами.

Визит главы Еврокомиссии в Польшу является частью ее визитов в семь государств ЕС, граничащих с восточной границей ЕС: Эстонии, Литвы, Финляндии, Латвии, Польши, Болгарии и Румынии.