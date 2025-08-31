RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Урсула фон дер Ляйен и Дональд Туск обсудят защиту восточной границы ЕС

Фото: президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В воскресенье, 31 августа, премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проведут встречу на границе Польши и Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Польское радио.

Как отметили в Канцелярии польского премьера, основной темой переговоров станет оборона и безопасность, в частности защита восточной границы Европейского Союза и реализация оборонной программы SAFE (Support for Ammunition and Future Equipment).

Кроме того, лидеры планируют обсудить мирные инициативы, гарантии безопасности для Украины, а также европейские программы, направленные на усиление оборонных возможностей ЕС. Об этом

Согласно расписанию, встреча Туска и фон дер Ляйен начнется в 9:45 в Подляском отделении Пограничной службы в Крынках (Подляское воеводство). Предусмотрен брифинг с командованием пограничников и Войска польского, а также встреча делегаций.

После этого Туск и фон дер Ляйен посетят пограничную зону между Польшей и Беларусью. Они осмотрят места хранения элементов компонентов системы Щита "Восток" в Крынках, а также модернизированный барьер на границе между странами.

Визит главы Еврокомиссии в Польшу является частью ее визитов в семь государств ЕС, граничащих с восточной границей ЕС: Эстонии, Литвы, Финляндии, Латвии, Польши, Болгарии и Румынии.

Напомним, ранее Урсула фон дел Ляйен назвала российского диктатора Владимира Путина хищником, который уже атакует Европу.

После массированного обстрела Киева россиянами 28 августа, фон дер Ляйен провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. После звонка руководительница Еврокомиссии заявила, что Путин должен сесть за стол переговоров.

Отметим, что во время обстрела в ночь на 28 августа, российские теористы умышленно повредили здание представительства ЕС.

В МИД Украины отметили, что Россия ударила по дипломатам, прямо нарушая Венскую конвенцию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд ТускУрсула фон дер Ляйен