Урізана Windows 11 і перші рендери iPhone 14. Головне зі світу технологій

Windows 11 для слабких ноутбуків і Surface для навчання

Американська компанія Microsoft представила ноутбук для навчання - Surface Laptop SE. Пристрій орієнтований на школярів і студентів, має 11,6-дюймовий екран з роздільною здатністю 1366 x 768 пікселів, а також камеру 720P HD.

Фото: Surface Laptop SE

Базова модель оснащена процесором Intel Celeron N4020, 4 ГБ оперативної пам'яті, 64 ГБ постійної пам'яті eMMC. Ноутбук важить 1,11 кг, ціна стартує від 250 доларів.

Відрізнятися Surface Laptop SE буде і своєю операційною системою - Windows 11 SE. Полегшена ОС не має віджетів та встановлених додатків Teams і Office. Всі програми за замовчуванням будуть запускатися в повноекранному режимі. Також система автоматично виконуватиме резервне копіювання документів в OneDrive.

Microsoft розраховує, що Windows 11 SE зможе скласти конкуренцію хромбукам на ОС від Google. Система буде поширюватися тільки в форматі передустановки на нові пристрої.

Перші рендери нового iPhone 14

Відомий дизайнер Вакар Хан, який раніше неодноразово публікував точні рендери флагманів, зобразив дизайн нового iPhone 14 Pro. Новий дизайн відрізняється зменшеними симетричними рамками і відсутнім вирізом. На його місці розташували круглу фронтальну камеру і розмовний динамік.

Передбачається, що iPhone 14 Pro буде мати оновлений блок камери з меншою товщиною.

YouTube сховає лічильник дизлайків

YouTube вирішив переглянути політику щодо дизлайків на надалі приховає лічильник для глядачів. Автори і далі зможуть відстежувати кількість негативних оцінок.

Як відзначають в YouTube, згідно з результатами досліджень, велика кількість дизлайків провокує інших глядачів теж ставити свій дизлайк.

"Цифровий спадок" в акаунтах iCloud

Apple має намір впровадити функцію Digital Legacy ("Цифровий спадок"), щоб користувач міг вибрати акаунти, які отримають доступ до його iCloud після смерті.

Очікується, що можна буде вибрати п'ять контактів - "спадкоємців" (Legacy Contact), які зможуть отримати доступ до особистої інформації, фотографій, документів і покупок. Поки даною функцією можна скористатися тільки в бета-версії iOS 15.2.

Щоб керувати Digital Legacy, знадобиться свідоцтво про смерть користувача і ключ доступу.

Концепт електромобіля від Apple

Apple веде розробку свого першого електромобіля в атмосфері повної секретності, але експертам компанії Vanarama вдалося візуалізувати майбутню новинку на основі численних зареєстрованих патентів.

Як видно з опублікованих рендерів, основною ідеєю автомобіля Apple є тотальна цифровізація. По суті, весь інтер'єр являє собою безліч дисплеїв. Але є цікавий нюанс - водій зможе сам налаштовувати положення елементів управління. Цікавим є і відкривання передньої і задньої дверей назустріч одна одній, щоб зробити доступ в салон зручніше.

Фото: рендери Apple Car

За повідомленням Bloomberg, автомобіль Apple може дебютувати в 2025 році, якщо все піде за планом.