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Apple запустить функцію "цифрового спадку": передаватиме дані після смерті користувачів

Новость на русском →
Четвер 11 листопада 2021 12:14
Apple запустить функцію "цифрового спадку": передаватиме дані після смерті користувачів Фото: Apple запустить функцію "цифрового спадку" (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Apple планує запровадити функцію Digital Legacy ("Цифровий спадок"). За допомогою якої можна обрати "спадкоємців", у яких з'явиться доступ до iCloud користувача після його смерті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Verge.

Зокрема, можна буде обрати так званих "п'ять" контактів-"спадкоємців" (Legacy Contact), які зможуть отримати доступ до даних, особистої інформації на iCloud: фотографій, документів і навіть до покупок.

Зазначено, що до цього часу функцією Legacy Contact можна скористуватися тільки в бета-версії iOS 15.2.

Вказано, що для того, аби управляти Digital Legacy спадкоємцям, знадобиться свідоцтво про смерть користувача та ключ доступу, але цю процедуру з виходом повної версії спростять.

Однак, як пишуть ЗМІ, нововведення стане більш доступним для користувачів після повного запуску нового програмного забезпечення.

Втім, яка саме версія macOS підтримуватиме вибір Legacy Contact, у компанії не уточнюють.

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