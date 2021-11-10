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У мережі показали рендери iPhone 14 Pro: як, ймовірно, виглядатиме майбутній флагман

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Середа 10 листопада 2021 15:00
У мережі показали рендери iPhone 14 Pro: як, ймовірно, виглядатиме майбутній флагман Фото: рендери iPhone 14 Pro показали у мережі (GettyImages)
Автор: Сергій Пишкін

Ймовірно, флагмани від компанії Apple у 2022 році матимуть оновлений дизайн. До мережі потрапили рендери (комп’ютерна візуалізація) iPhone 14 Pro.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Mydrivers.

Зображення опублікував дизайнер Вакар Хан, який раніше неодноразово зображував точні рендери флагманів інших компаній.

У мережі показали рендери iPhone 14 Pro: як, ймовірно, виглядатиме майбутній флагманФото: рендери iPhone 14 Pro показали у мережі (twitter.com/WaqarKhanHD)

Що зміниться в новому iPhone 14 Pro

Новий дизайн відзначається зменшеними симетричними рамками й відсутнім вирізом на який регулярно скаржились більшість користувачів смартфонів Apple. На його місці розташували фронтальну камеру та розмовний динамік.

Водночас флагман матиме оновлений блок камери, товщина якого буде меншою.

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