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Перша візуалізація: яким може бути автомобіль Apple

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Середа 10 листопада 2021 14:00
Перша візуалізація: яким може бути автомобіль Apple Рендер електромобіля Apple (Фото: autoevolution.com)
Автор: Олександр Мороз

Зараз це вже не є таємницею: Apple працює над своїм власним електромобілем. Очікується, що його дебют відбудеться в 2025 році.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на AutoEvolution.

Перша візуалізація: яким може бути автомобіль Apple

Судячи з атмосфери повної секретності, проект Apple Car для технологічного гіганта з Купертіно є пріоритетним. Незважаючи на навколишню проект завісу таємниці, експертам компанії Vanarama вдалося візуалізувати майбутню новинку на основі численних патентів зареєстрованих Apple.

Перша візуалізація: яким може бути автомобіль Apple

Як видно з опублікованих рендерів, основною ідеєю автомобіля Apple є тотальна цифровізація. По суті, весь інтер'єр машини являє собою безліч дисплеїв. Що, само по собі, і не рідкість за нинішніх часів - це Магістральна тенденція в сучасному автомобілебудуванні. Але є цікавий нюанс-водій автомобіля Apple зможе сам налаштовувати положення елементів управління. Цікавим є і відкривання передньої і задньої дверей назустріч один одному, щоб зробити доступ в салон зручніше, а також развповертающую.

Перша візуалізація: яким може бути автомобіль Apple

Однак конкурентноздатність автомобіля на ринку визначають реалізовані в ньому передові технології. І в цьому році генеральний директор Apple Тім Кук натякнув, що в компанія розробляє якусь "систему автономного управління".

А потім Apple змінив до себе директора з програмного забезпечення Tesla Autopilot Крістофера Мура. Про свою роботу Мур звітуватиме перед Стюартом Бауерсом-ще одним топ-менеджером, який перейшов в Apple з Tesla.

Перша візуалізація: яким може бути автомобіль Apple

За повідомленням агентства Bloomberg, що посилається на "людей, близьких до цього питання", автомобіль Apple може дебютувати в 2025 році - якщо все піде за планом.

Нагадаємо, що через дефіцит мікросхем BMW почала випускати автомобілі без сенсорних екранів. Цей вимушений крок зроблено, щоб зберегти поточний рівень виробництва.

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