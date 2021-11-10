Корпорація Microsoft представила новий ноутбук для навчання під назвою Surface Laptop SE. Він оснащений операційною системою Windows 11 SE, яка є полегшеною версією Windows 11, призначеної для дешевих ноутбуків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Microsoft .

У полегшеній версії Windows 11 будуть відсутні віджети, а також не будуть встановлені додатки Teams і Office. Всі програми на ноутбуці за замовчуванням будуть запускатися в повноекранному режимі.

Також за замовчуванням система буде виконувати резервне копіювання документів в OneDrive.

У Microsoft розраховують, що Windows 11 se складе конкуренцію Google з її Chrome OS.

Ноутбук Surface Laptop se орієнтований на використання школярами і студентами. Ноутбук оснащується 11,6-дюймовим екраном з роздільною здатністю 1366 x 768 пікселів, а також камерою 720P HD.

Базова модель поставляється з процесором Intel Celeron N4020, 4 ГБ оперативної пам'яті, 64 ГБ на eMMC.

Ноутбук важить 1,11 кг. Ціна пристрою стартує від 250 доларів.

У найближчі місяці очікується поява ноутбуків з Windows 11 SE від таких виробників, як Acer, Asus, Dell, Dynabook, Fujitsu, HP, JK-IP, Lenovo і Positivo.

Фото: Microsoft представила бюджетний ноутбук для навчання з Windows 11 SE (microsoft.com)