Youtube оновлює функцію дизлайків: що зміниться

Youtube вирішив переглянути політику щодо вподобань та дизлайків. Відтепер кількість антипатій буде прихована для глядачів контенту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням офіційний блог Youtube .

Творці контенту й надалі зможуть спостерігати за статистикою своїх відеороликів, водночас кількість дизлайків не відображатиметься для глядачів.

Як відзначають в Youtube, згідно з результатами їх експериментів, велика кількість дизлайків провокує інших глядачів також негативно віднестись до контенту.

Оновлення почне поступово запроваджуватися відсьогодні.

"Ми хочемо створити інклюзивне і шанобливе середовище, в якому автори матимуть змогу досягти успіху і відчувати себе в безпеці для самовираження", - пише Youtube.