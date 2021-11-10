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Youtube оновлює функцію дизлайків: що зміниться

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Середа 10 листопада 2021 20:40
Youtube оновлює функцію дизлайків: що зміниться Фото: Youtube оновлює функцію дизлайків (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Youtube вирішив переглянути політику щодо вподобань та дизлайків. Відтепер кількість антипатій буде прихована для глядачів контенту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням офіційний блог Youtube.

Творці контенту й надалі зможуть спостерігати за статистикою своїх відеороликів, водночас кількість дизлайків не відображатиметься для глядачів.

Як відзначають в Youtube, згідно з результатами їх експериментів, велика кількість дизлайків провокує інших глядачів також негативно віднестись до контенту.

Оновлення почне поступово запроваджуватися відсьогодні.

"Ми хочемо створити інклюзивне і шанобливе середовище, в якому автори матимуть змогу досягти успіху і відчувати себе в безпеці для самовираження", - пише Youtube.

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