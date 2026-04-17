RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Поражены РЛС "Подлет", "Небо-М" и не только: результаты новых ударов ВСУ по врагу

11:50 17.04.2026 Пт
2 мин
Украинские дроны успешно отработали на оккупированных территориях и в РФ
aimg Татьяна Степанова
Фото: ВСУ поразили РЛС "Подлет, "Небо-М" и не только (Getty Images)

Силы обороны Украины поразили РЛС "Подлет" и "Небо-М", пункты управления, склад хранения катеров и другие логистические объекты российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

По информации Генштаба, вчера и в ночь на 17 апреля подразделения Сил обороны поразили пункты управления противника, в частности командно-наблюдательный пункт в районе населенного пункта Долгое (ВОТ Луганской обл.), а также пункты управления дронов оккупантов в районах населенных пунктов Теткино (Курская обл., РФ), Успеновка и Зеленое Запорожской области.

Также поражены база по ремонту и обслуживанию вооружения и военной техники (Клинкино, ВОТ Донецкой обл.), логистический хаб (Мангуш, ВОТ Донецкой обл.), а также склад хранения десантно-штурмовых катеров (Черноморское, ВОТ АР Крым).

Среди прочего наши воины били по складам боеприпасов противника в районах населенных пунктов Скадовск (ВОТ Херсонской обл.), Пантелеймоновка (ВОТ Донецкой обл.) и Довжанск (ВОТ Луганской обл.).

Кроме того, поражены склад материально-технических средств и склад горюче-смазочных материалов в районах н.п. Сабовка и Ровеньки Луганской области соответственно.

По результатам предыдущих поражений установлено:

  • подтверждено уничтожение 9 апреля 2026 года лаборатории дронов в районе Орлинского (Донецкая обл.);
  • в результате боевой работы 16 апреля 2026 года подтверждено поражение радиолокационной станции "Небо-М" (Черновец, Белгородская обл., РФ);
  • подтверждено поражение 15 апреля 2026 года радиолокационной станции "Подлет" (Новомарьевка, Ростовская обл., РФ).

Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Также Силы специальных операций поразили логистическую базу засекреченного российского центра беспилотных технологий "Рубикон" в оккупированном Мангуше Донецкой области в ночь на 17 апреля.

Ряд ударов по объектам противника провели дронам подразделений Middle-strike ССО. На месте зафиксированы взрывы и масштабные пожары

Удары по важным объектам россиян

Напомним, ранее Силы обороны Украины поразили вражескую РЛС из состава ЗРК С-400, логистические объекты и сосредоточение живой силы российских оккупантов.

Также на днях Силы обороны поразили радиолокационные станции врага во временно оккупированном Крыму и Белгородской области. Кроме того, на Луганщине поражен ЗРК "Тор-М1".

Ранее операторы СБС вместе с СБУ ударили по Алчевскому металлургическому комбинату, из-за чего там остановилось производство.

Кроме того, в конце марта украинские военные на Донецком направлении сорвали запуск беспилотников "Гербера" и уничтожили ЗРК "Тор".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
