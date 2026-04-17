Поражены РЛС "Подлет", "Небо-М" и не только: результаты новых ударов ВСУ по врагу

Силы обороны Украины поразили РЛС "Подлет" и "Небо-М", пункты управления, склад хранения катеров и другие логистические объекты российских войск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.
По информации Генштаба, вчера и в ночь на 17 апреля подразделения Сил обороны поразили пункты управления противника, в частности командно-наблюдательный пункт в районе населенного пункта Долгое (ВОТ Луганской обл.), а также пункты управления дронов оккупантов в районах населенных пунктов Теткино (Курская обл., РФ), Успеновка и Зеленое Запорожской области.
Также поражены база по ремонту и обслуживанию вооружения и военной техники (Клинкино, ВОТ Донецкой обл.), логистический хаб (Мангуш, ВОТ Донецкой обл.), а также склад хранения десантно-штурмовых катеров (Черноморское, ВОТ АР Крым).
Среди прочего наши воины били по складам боеприпасов противника в районах населенных пунктов Скадовск (ВОТ Херсонской обл.), Пантелеймоновка (ВОТ Донецкой обл.) и Довжанск (ВОТ Луганской обл.).
Кроме того, поражены склад материально-технических средств и склад горюче-смазочных материалов в районах н.п. Сабовка и Ровеньки Луганской области соответственно.
По результатам предыдущих поражений установлено:
Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.
Также Силы специальных операций поразили логистическую базу засекреченного российского центра беспилотных технологий "Рубикон" в оккупированном Мангуше Донецкой области в ночь на 17 апреля.
Ряд ударов по объектам противника провели дронам подразделений Middle-strike ССО. На месте зафиксированы взрывы и масштабные пожары
