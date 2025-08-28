ua en ru
Россия ударила по кораблю ВМС Украины: один погибший, еще ищут моряков

Четверг 28 августа 2025 15:00
Россия ударила по кораблю ВМС Украины: один погибший, еще ищут моряков Фото: разведывательный корабль Военно-Морских Сил Украины "Симферополь" (wikipedia)
Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

Спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук подтвердил информацию о поражении российскими войсками одного из кораблей ВМС. Один моряк погиб, еще нескольких ищут.

Об этом Плетенчук сказал в комментарии РБК-Украина.

"Мы подтверждаем факт удара по кораблю, сейчас продолжается устранение последствий атаки. Большая часть экипажа находится в безопасности. Продолжается поиск нескольких военных моряков. К сожалению, один член экипажа погиб, несколько ранены", - сказал он изданию.

Отметим, что о поражении корабля накануне заявило российское Министерство обороны. Агрессор утверждает, что совершил атаку с применением быстроходного безэкипажного катера в устье реки Дунай.

Враг заявил, что атаковал средний разведывательный корабль "Симферополь" ВМС Украины и утверждает, что "в результате атаки украинский корабль затонул".

Что известно о корабле "Симферополь"

Это средний разведывательный корабль Военно-Морских Сил Украины.

Корабль проекта "Лагуна" (радиоэлектронной разведки на базе СРТМ проекта 502ЕМ). Построен на ПАО "Кузница на Рыбальском". Спущен на воду 23 апреля 2019 года.

В декабре 2020 получил название "Симферополь" в честь корабля-предшественника СРЗК/КУ "Симферополь".

В конце марта-начале апреля 2021 года разведывательный корабль "Симферополь" прошел очередной этап государственных испытаний в открытом море. Во время учений корабль отрабатывал маневр уклонения от огня противника с отстрелом пассивных помех в оптическом, инфракрасном и радиолокационном диапазоне.

13 октября 2021 года вместе с другими плавсредствами корабль участвовал в поисково-спасательной операции по спасению судна размагничивания "Балта", потерпевшего бедствие вблизи острова Змеиный.

Назначение корабля - ведение радио-, радиотехнической, радиолокационной и оптико-электронной разведки.

Максимальная дальность обнаружения источников радиоизлучения до 450 км, одновременно может отслеживать до 200 надводных, воздушных и береговых целей.

В июле 2023 года корабль был вооружен 30-мм артиллерийской установкой АК-306.

Морские дроны

Напомним, что на фоне успеха украинских морских дронов, существенно осложнивших жизнь российскому Черноморскому флоту, Кремль решил идти своим путем и создавать аналогичные беспилотники.

Как сообщалось, российское оккупационное войско имеет в своем составе такую ​​структуру как Центр беспилотных систем "Рубикон" и недавно стало известно, что они решили вооружиться беспилотными ударными катерами.

В начале июля руководитель ГУР Кирилл Буданов рассказывал, что оккупанты пытались атаковать город Южное Одесской области экспериментальными морскими дронами, но те взорвались еще в территориальных водах врага.

Также известно, что во время июльских учений русский флот представил новый морской дрон. В ВМС Украины отмечали, что сейчас трудно объективно оценить его характеристики.

