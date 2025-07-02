РФ пыталась атаковать Одесскую область экспериментальными морскими дронами, - Буданов

Российская Федерация (РФ) пыталась атаковать город Южное Одесской области экспериментальными морскими дронами, но те взорвались еще в территориальных водах врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, которого цитирует "Укринформ".

По его словам, беспилотники шли на город Южный, но "их постигла неудача".

"В начале июня они пытались применить экспериментальные модели (морских дронов, - ред.), но результата не показали. Они сдетонировали в их водах, до наших территориальных вод даже не дошли", - заявил Буданов.

Морские дроны

Морские дроны сыграли важную роль в противодействии российским военным кораблям, в частности акватории Черного моря и вблизи Крыма. Они способны нести взрывчатку и действовать на большом расстоянии, что позволяло нашим бойцам поражать цели даже в глубоком тылу противника без риска для личного состава.

Известными также стали операции по поражению российских судов возле Севастополя. Благодаря им Россия была вынуждена изменить тактику в Черном море и уменьшить активность флота вблизи побережья Украины.

Между тем в Книге рекордов Украины было зафиксировано пять боевых рекордов, которых ГУР достигло благодаря применению семейства морских дронов MAGURA.

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