В Крыму прозвучали взрывы: горит нефтебаза в Гвардейском
Серия взрывов прозвучала в Крыму ночью 24 марта. Россияне перекрыли Крымский мост.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы Крымский ветер и Крымский мост.
По сообщениям канала "Крымский ветер" взрывы прозвучали в Симферопольском районе и в пригороде Симферополя.
"Четыре взрыва прозвучало в Симферопольском районе, сообщают наши подписчики. И ещё три взрыва где-то в пригороде Симферополя", - сообщили на канале.
Канал сообщает о дыме со стороны поселка Гвардейское и около 20 взрывов.
Также россияне сообщили, об перекрытии Крымского моста.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - сообщили на канале.
Обновлено 05:40
Канал "Крымский ветер", ссылаясь на подписчиков, сообщает, что В Гвардейском попали в нефтебазу и она сильно горит.
Обновлено 05:47
Подписчики канала сообщают, что, возможно, есть попадания и в гарнизон Гвардейского.
Фото: местоположение гарнизона в Гвардейском (https://t.me/Crimeanwind/56160)
Взрывы в оккупированном Крыму
Ранее мы писали, что 23 марта во временно оккупированном Севастополе объявили воздушную тревогу. Было шесть взрывов и прилет по кораблям в порту. В сторону Казачьей бухты выехали экстренные службы.
Также мы сообщали, что в сети назвали вероятное место одного из прилетов в Севастополе
К слову, Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук поблагодарил летчиков и моряков за боевую работу в оккупированном Крыму.
Подробнее об прилетах в Севастополе - читайте в материале РБК-Украина.
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