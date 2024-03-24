В Крыму прозвучали взрывы: горит нефтебаза в Гвардейском

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы Крымский ветер и Крымский мост .

По сообщениям канала "Крымский ветер" взрывы прозвучали в Симферопольском районе и в пригороде Симферополя.

"Четыре взрыва прозвучало в Симферопольском районе, сообщают наши подписчики. И ещё три взрыва где-то в пригороде Симферополя", - сообщили на канале.

Канал сообщает о дыме со стороны поселка Гвардейское и около 20 взрывов.

Фото: дым со стороны Гвардейского (https://t.me/Crimeanwind/56155)

Также россияне сообщили, об перекрытии Крымского моста.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - сообщили на канале.

Обновлено 05:40

Канал "Крымский ветер", ссылаясь на подписчиков, сообщает, что В Гвардейском попали в нефтебазу и она сильно горит.

Фото: в Гвардейском попали в нефтебазу (https://t.me/Crimeanwind/56157)

Обновлено 05:47

Подписчики канала сообщают, что, возможно, есть попадания и в гарнизон Гвардейского.

Фото: местоположение гарнизона в Гвардейском (https://t.me/Crimeanwind/56160)