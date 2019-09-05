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Ураган "Доріан" досяг узбережжя Південної і Північної Кароліни

Новини » Надзвичайні події    05.09.2019 - 20:00
Ураган "Доріан" досяг узбережжя Південної і Північної Кароліни
Фото: наслідки урагану "Доріан" (twitter.com/NHC_Atlantic)

Також ураган частково наблизився до південно-сході штату Вірджинія

Ураган "Доріан", який призвів до руйнівних наслідків в районі Багамських островів, наблизився до штатів Південна і Північна Кароліна Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного центру ураганів США.

За даними синоптиків, уздовж узбережжя Південної і Північної Кароліни очікуються сильні дощі і смерчі.

"Небезпечні для життя штормові пориви вітру, потужні опади і смерчі очікуються уздовж узбережжя Південної і Північної Кароліни, а також частково на південно-сході штату Вірджинія і на півдні затоки Часопик", - зазначають синоптики.

Національний центр ураганів попереджає про загрозу серйозних повеней у східній частині штатів Південна і Північна Кароліна, особливо в районах, прилеглих до атлантичного узбережжя.

Зазначимо, ураган "Доріан" обрушився на декілька островів Багамського архіпелагу 1 вересня. Швидкість вітру досягала 298 км/год. У зв'язку з наближенням урагану губернатори американських штатів Південна Кароліна, Джорджія, Флорида і Вірджинія ввели режим надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що ураган "Доріан" виніс на узбережжі пляжу в місті Мельбурн (штат Флорида) 26 кілограмів кокаїну. Зараз все знайдене передали в службу митного та прикордонного контролю.

Крім того, президент США Дональд Трамп підписав указ про введення режиму надзвичайної ситуації в Північній Кароліні через наближення урагану "Доріан". Крім цього, Трамп доручив агентству з надзвичайних ситуацій мобілізувати всі ресурси, необхідні для усунення наслідків майбутнього урагану, і надавати всю необхідну допомогу.

Ураган "Доріан" виніс на узбережжя Флориди велику партію кокаїну Багами просять допомоги у ЄС-за урагану "Доріан"
Новини України Сполучені Штати Америкиураган
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