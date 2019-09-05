Багами просять допомоги у ЄС-за урагану "Доріан"

Фото: наслідки урагану "Доріан" (twitter.com/NHC_Atlantic)

Багамські острови активували Механізму цивільного захисту ЄС

Єврокомісар з питань гуманітарної допомоги та управління в кризових ситуаціях Христос Стиліанідіс заявив, що Багамські острови звернулися до Європейського союзу з проханням надати гуманітарну допомогу постраждалим від урагану "Доріан". Про це повідомляє РБК-Україна повідомляє з посиланням на повідомлення Стиліанідіс Twitter.

Він закликав усіх країн-учасників проявити солідарність і допомогти в пострадашим.

"Багамські острови активували Механізму цивільного захисту ЄС (EUCivPro) з проханням отримати екстрену допомогу для ліквідації наслідків урагану "Доріан". Я закликаю всі країни-учасники проявити солідарність і допомогти в задоволенні потреб", - написав він.

Зазначимо, ураган "Доріан" обрушився на декілька островів Багамського архіпелагу 1 вересня. Швидкість вітру досягала 298 км/ч. У зв'язку з наближенням урагану губернатори американських штатів Південна Кароліна, Джорджія, Флорида і Вірджинія ввели режим надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент США Дональд Трамп підписав указ про введення режиму надзвичайної ситуації в Північній Кароліні через наближення урагану "Доріан". Крім цього, Трамп доручив агентству з надзвичайних ситуацій мобілізувати всі ресурси, необхідні для усунення наслідків майбутнього урагану, і надавати всю необхідну допомогу.

Крім того, на Багамських островах число жертв урагану "Доріан" досягла 20 осіб.