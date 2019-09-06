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Кількість жертв урагану "Доріан" на Багамах зросла

Новини » Суспільство    06.09.2019 - 05:01
Кількість жертв урагану "Доріан" на Багамах зросла
Фото: наслідки урагану "Доріан" (twitter.com/NHC_Atlantic)

Вже відомо про 30 загиблих

Влада Багамських островів заявили, що кількість жертв урагану "Доріан" зросла до 30 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами прем'єр-міністра острівної держави Х'юберт Минниса, кількість жертв може збільшитися, оскільки десятки людей залишаються зниклими безвісти.

"Я говорив з начальником поліції лише годиною раніше, загиблих зараз 30. Я неодноразово заявляв, що це число, як ми очікуємо, зросте", - сказав прем'єр.

Миннис також зазначив, що рятувальні та пошукові операції на архіпелазі тривають. Влада також вирішила, що місцеві авіаперевізники нададуть декому з мешканців Багамських островів безкоштовні квитки, щоб вони могли покинути зону лиха.

Раніше повідомлялося, що на Багамських островах кількість жертв урагану "Доріан" досягла 20 осіб.

РБК-Україна писало, що Єврокомісар з питань гуманітарної допомоги та управління в кризових ситуаціях Христос Стиліанідіс заявив, що Багамські острови звернулися до Європейського союзу з проханням надати гуманітарну допомогу постраждалим.

Нагадаємо, ураган "Доріан" на вихідні наблизиться до атлантичного узбережжя Канади.

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