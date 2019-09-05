Ураган "Доріан" наближається до Канади

Фото: наслідки урагану "Доріан" (twitter.com/NHC_Atlantic)

Канада готується зустрічати ураган "Доріан"

Ураган "Доріан" на вихідні наблизиться до атлантичного узбережжя Канади. Про це повідомляє Центр ураганів Канади.

Повідомляється, що найбільш вірогідний маршрут руху урагану "Доріан" у суботу пролягатиме південніше атлантичних провінцій, а під кінець дня - через схід Нової Шотландії. До ранку неділі ураган може досягти східній частині Ньюфаундленду. Центр ураганів Канади попереджає про загрозу штормів, з висотою хвиль понад 12 метрів.

"Вплив вітру, вірогідно, буде посилений листяним покровом на деревах, збільшивши можливість їх пошкодження та падіння, а також потенційно зумовивши перебої у постачанні електроенергії", - йдеться в повідомленні Центру.

Крім цього, синоптики прогнозують значні опади, які досягнуть позначки в 50 мм, а місцями - 100 мм, що може спричинити вихід з берегів водойм і паводки.

Зазначимо, ураган "Доріан" обрушився на декілька островів Багамського архіпелагу 1 вересня. Швидкість вітру досягала 298 км/ч. Ураган наблизився до штатаів Південна і Північна Кароліна Сполучених Штатів Америки.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що ураган "Доріан" виніс на узбіччя пляжу в місті Мельбурн (штат Флорида) 26 кілограмів кокаїну. Зараз все знайдене передали в службу митного та прикордонного контролю.

Крім того, президент США Дональд Трамп підписав указ про введення режиму надзвичайної ситуації в Північній Кароліні через наближення урагану "Доріан". Крім цього, Трамп доручив агентству з надзвичайних ситуацій мобілізувати всі ресурси, необхідні для усунення наслідків майбутнього урагану, і надавати всю необхідну допомогу.