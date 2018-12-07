В УПЦ (МП) заявили, що не визнають рішення Об'єднавчого собору

Фото: предстоятель УПЦ (МП) Онуфрій (church.ua)

Об'єднавчий собор відбудеться 15 грудня у Києві

В Українській православній церкві Московського патріархату заявили, що не визнають рішення Об'єднавчого собору. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті УПЦ (МП).

Як зазначається, сьогодні, 7 грудня, відбувся Синод УПЦ (МП), на якому, було висловлено занепокоєння "чисельними випадками тиску на преосвященних УПЦ з метою примусити їх взяти участь у так званому Об’єднавчому соборі". Крім того, в УПЦ (МП) заявили, що їх нібито "спонукають до порушення архієрейської присяги".

Крім того, у рішенні Синоду йдеться, що "Собор Української православної церкви скликається її предстоятелем, яким є Онуфрій" і на сьогодні жодних рішень про скликання собору не ухвалювалось.

Також в УПЦ (МП) заявили, що Об'єднавчий собор є "незаконним зібранням", а усі рішення, прийняті цим собором в УПЦ (МП) "вважатимуть недійсними та такими, що не матимуть жодної юридичної та канонічної сили".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Синод УПЦ (МП) не дозволив своєму єпископату брати участь в Об'єднавчому соборі.

Як повідомлялося, Об'єднавчий собор відбудеться 15 грудня у Києві.

Крім того, РБК-Україна повідомляло, що предстоятель Української православної церкви (УПЦ) Філарет може відмовитися від висунення на пост глави помісної церкви.