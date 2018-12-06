Фото: Філарет (РБК-Україна)

У Парубія вважають, що помісну церкву очолить хтось з єпископів УПЦ КП

Предстоятель Української православної церкви (УПЦ) Філарет може відмовитися від висунення на пост глави помісної церкви. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря спікера Верховної ради Андрія Ковальова в ефірі "Громадського".

За його словами, Філарет на Об'єднавчому соборі не буде висуватися на посаду предстоятеля нової церкви. Він також зазначив, що, швидше за все, помісну церкву очолить невідомий єпископ.

"На мою думку, це буде все ж таки людина з середовища Київського патріархату, так як єпископів КП буде більшість", - заявив Ковальов.

Нагадаємо, напередодні президент Петро Порошенко оголосив, що Об'єднавчий архієрейський собор, на якому буде створена помісна церква, пройде 15 грудня.

Зазначимо, вчора була оприлюднена частина проекту статуту Автокефальної церкви на чолі з митрополитом. Примітно, Філарет заявляв про те, що помісну церкву має очолити патріарх і інший статус українську сторону не влаштує. В рамках підготовки до створення нової церкви Вселенський патріархат прийняв ієрархів УПЦ Київського патріархату і УАПЦ.